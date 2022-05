Y EL RELATO GANADOR DE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES ES… ¡EL QUE PIENSA PIERDE!

Me gusta

Pueden seguir escribiendo el relato, yo ya no puedo más con la historia…

Y por supuesto, diviértete, cuánto más mejor y no le des muchas vueltas a la cabeza, pensar te hace infeliz, la vida son dos días….

Es mejor ser listo que ser inteligente, sobre todo, si engañas al Estado, ese que te quiere robar todo lo que te has sudado. Defrauda que siempre lo tendrás en tu bolsillo y ahí sólo metes la mano TÚ.

La violencia machista no existe, esto es un cuento que se han inventado las feminazis, esas pingos que quieren romper a la familia, la de siempre.

Cuidado con los extranjeros, sobre todo los desarrapados, esos vienen a quitarnos el bienestar, lo nuestro, lo de todos, nuestra tierra, nuestras costumbres, nuestras fiestas, nuestro credo…. Aquí no queremos a nadie, cada uno en su casa y Dios en la de todos.

Que no lo confundan, el Estado no debe existir, lo que existe es la nación, la bandera, nuestro himno, esto es lo eterno, lo que nos hacer ser lo que somos: españoles de bien.

Si con un trabajo no le da para llegar a fin de mes, coja dos o tres, los que le hagan falta. Nadie prospera sin esfuerzo. Usted es libre para hacer lo que quiera, pero ya sabe… Un botones puede llegar a Presidente en la sociedad de la libertad.

Los impuestos son malos porque el Estado se queda con el dinero. Si usted gana diez o cinco o tres o uno, quien mejor lo administra es usted, que no se lo robe nadie y menos el Estado . Ahí tiene usted el ejemplo de los ricos. Lo son porque ellos no pagan, haga usted lo mismo y acabará siendo rico.

Sobre JuanJ Jurado 42 artículos

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.