En el último momento y antes de la penetración le pido que se ponga un preservativo, me contesta un qué dices tía, que se me baja.

Trato de agilizar el paso. Escucho un improperio, otro «está buena la pureta’, un» no te lo creas, que no es para tanto» y risas.

Lleva pantalón corto de deportes y unas gafas inmensas, como de sky. Antes de llegar a la carretera, me alcanza por detrás. Le empujo, corro. Me grita a lo lejos que si nos tocamos juntos.

Paseando por un bosque. Es verano, hemos venido a un curso de teatro en el Pirineo catalán. Estoy sola y voy a la búsqueda de mis compañeros, que se me han adelantado en el paseo. Siento un crujido de hojas, empiezo a sudar, miro, no veo nada. Se me agita el corazón y cuando quiero darme cuenta, estoy corriendo con un tipo detrás.

Tengo un amigo camarero. Me narra las conversaciones que escucha al otro lado de la barra. Pura cultura de la pederastia, me dice. Pura cultura de la violación, continúa. Nunca antes he sido más personaje estático en medio del teatro machista. Me espanto, confiesa.

Nota mi cara de asco triste. Y nuestro Patriarcado.