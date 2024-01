‘Contención mecánica’ de Teatro de los Invisibles vuelve a Teatro del Barrio el primer trimestre de 2024

Después de su estreno absoluto en el 41º Festival de Otoño, Teatro del Barrio programa esta pieza que denuncia la violencia psiquiátrica y pone el foco en la contención mecánica.

Esta práctica que la ONU catalogó como tortura en 2013 y se suele ejercer de forma opaca y no controlada, está prohibida en países como Reino Unido desde hace más de diez años.

La obra reúne testimonios reales, entre ellos el del poeta y performer Rafael Carvajal, que ha experimentado contenciones mecánicas en más de diez ocasiones y se sube al escenario con Teatro de los Invisibles.

‘Contención mecánica’ también podrá verse el mes de febrero en el Teatro del Soto de Móstoles y en el Festival MeetYou 2024 de Valladolid en marzo.

Madrid, 4 de enero de 2024. Tras su estreno absoluto en el 41º Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, la compañía Teatro de los Invisibles regresa a Teatro del Barrio con su obra documental ‘Contención mecánica’. La pieza recoge testimonios reales de personas psiquiatrizadas que han experimentado una vulneración de sus derechos durante sus ingresos en instituciones sanitarias, y pone el foco en una práctica que, aún a día de hoy, sigue siendo común: la contención mecánica. Es decir, atar a personas en camas haciendo uso de correas.

Una de esas personas es Rafael Carvajal, poeta, performer y activista “loco” que ha padecido más de una decena de contenciones mecánicas y que se sube al escenario con la compañía para contar su experiencia en primera persona. Las representaciones tendrán lugar a lo largo de enero (domingos 14 y 28, a las 18:00h), febrero (domingo 11, a las 18:00h) y marzo (jueves 21, viernes 22 y sábado 23, a las 19:30h).

El teatro como altavoz de denuncia

La pieza, que entremezcla aspectos performativos y testimoniales, quiere servir de altavoz para denunciar una práctica que está prohibida en países como Reino Unido desde hace más de diez años y que la ONU catalogó como tortura en 2013. Asimismo, la obra pretende configurar un espacio de reflexión y debate en el que preguntarnos por qué se dan este tipo de violencias en las plantas de psiquiatría de nuestro país y cuál es la relación que como sociedad tenemos con la locura: «Nuestro objetivo es, por un lado, mostrar una realidad desconocida para la mayoría, la de las personas psiquiatrizadas que han sufrido algún tipo de maltrato durante sus ingresos médicos, y, por otro, investigar la convivencia entre dos mundos en apariencia lejanos: el de los supuestos cuerdos y el de los supuestos locos, la sociedad que estigmatiza y la sociedad estigmatizada.», asegura su directora Zaida Alonso.

En este sentido, el performer Rafael Carvajal apunta: «Yo, personalmente, no quiero que me curen. No tengo diabetes, no tengo cáncer, estoy loco y voy a vivir con ello hasta que me muera. Yo no quiero dejar de estar loco, pero sí necesito que la sociedad me haga un hueco».

El proceso de investigación

El caso que impulsa la creación de este proyecto es el de Andreas Fernández González, fallecida en la unidad psiquiátrica del Hospital Central de Asturias en 2017 después de permanecer 75 horas atada a una cama. Le habían diagnosticado una enfermedad mental, pero tenía meningitis. Un suceso que pone de manifiesto la falta de control en el uso de las contenciones, de tal forma que las personas a las que se les aplica pueden permanecer atadas con correas durante horas o, incluso, días, dependiendo de la decisión del personal sanitario.

A partir de esta realidad, Teatro de los Invisibles inicia un proceso de investigación vertebrado en dos partes: por un lado, la investigación documental a través de la recopilación de experiencias, protocolos médicos, noticias y entrevistas (verbatim) a personas psiquiatrizadas, activistas y profesionales de la psiquiatría, y, por otro, una investigación artística multidisciplinar (poesía, performance, danza, videoescena y música en directo) de cara a su traslado escénico.

Además de las seis funciones que tienen previstas en Teatro del Barrio, ‘Contención mecánica’ también podrá verse en el Teatro del Soto de Móstoles en el mes de febrero y en Valladolid, en el marco del Festival MeetYou 2024, el mes de marzo.

Datos de interés

Lugar: Teatro del Barrio

Días: enero (días 14 y 28, a las 18:00h), febrero (día 11, a las 18:00h) y marzo (días 21, 22 y 23, a las 19:30h)

Duración: 80 min

Precio: 15 euros (online) y 17 euros (taquilla)

Equipo artístico

Dramaturgia y dirección: Zaida Alonso

Ayte. Dirección y asistente en la dramaturgia: Javier Pardo

Interpretación: Jesús Irimia, Júlia Solé, Javier Pardo, Zaida Alonso y Rafael Carvajal

Activista loca colaboradora: Marta Plaza

Diseño y técnica de iluminación: Bibiana Cabral

Espacio sonoro: Jesús Irimia

Técnico audiovisual: Pablo Alamá

Coreografía: Javier Pardo

Videoescena y fotografía: Jessica Burgos

Fotografía: Corina López de Sousa

Comunicación: Javier González, Adiria

Mirada externa: José María Esbec y Camila Vecco

Acompañamientos artísticos: Alberto Velasco, Pablo Chaves y Teatro en Vilo (Andrea Jiménez y Noemí Rodríguez)

Sobre Teatro de los Invisibles

Teatro de los Invisibles es un colectivo artístico que busca dar voz a los olvidados y olvidadas por la sociedad, seres humanos de grupos minoritarios aparentemente abatidos que sufren por el orden social establecido. Nuestro modo de hacerlo es transformando lejanía y rechazo en cercanía y comprensión. Creemos que la mejor manera de hablar de un colectivo es a través de las historias individuales de quienes lo componen.

Como compañía llevamos cinco años trabajando el teatro documental y de denuncia social a través de testimonios en primera persona. La primera vez fue con ‘La Liberación de la Locura’ (2017), obra sobre el estigma social de los diagnósticos de salud mental; y la segunda, con ‘Anafha’ (2019), pieza que cuenta la historia real de una niña afgana refugiada con la que mantenemos contacto directo y que fue estrenada en el Festival SURGE Madrid. Nuestra tercera pieza ‘Contención mecánica’, sobre personas que han sufrido el uso de contenciones mecánicas en hospitales, ha sido seleccionada para el 41º Festival de Otoño (2023). Todos nuestros proyectos comparten un mismo objetivo: que la realidad se filtre en escena para intentar transformarla. Más información aquí

Más información y entrevistas:

Javier González

jgonzalez@adiria.com

674 985 621

