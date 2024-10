De todo lo que no me ha servido.

Expresar vulnerabilidades, inseguridades y parcelas en las que no tengo pericia en cuanto conocía a alguien, especialmente en el ámbito profesional.

En vez de poner en valor mis saberes, conocimiento, capital y recorrido, regalarlo al primero o primera que me preguntara. Todo lo que he aprendido y cómo, ahí lo llevas.

Chismosear con quien no debía, cuando no debía y sin tener en cuenta el contexto o los rangos grupales y sin atender a quién tenía el poder explícito o en la sombra en un sistema. Familiar, amistoso o laboral.

Querer hablar de «lo ocurrido» o de «cómo me siento» con quien no estaba claramente en disposición de recibir nada o lo utilizaría de vuelta; hacer eso en vez de defenderme con firmeza.

Poner el cuello para que me lo «corten» en una suerte de inmolación, buscando amor y aprobación.

Ponerme pequeña, hablar suave, minorizarme y transmitir indefensión cuando no había por qué ni correspondía, con tal de que «nadie» se sintiera incómodo.

Hacer como que nada estaba pasando cuando alguien me negaba la existencia aplicando ley de hielo, no contestando a mis preguntas o actuando con la barbilla levantada en mi presencia, dando a entender que yo había hecho algo «muy grave» ante los demás. Suavizar ese maltrato siendo aún más agradable.

Defender con potencia a otros y otras que han sido ninguneados y hostigados en contextos de trabajo o formativos y quedarme sola por no calibrar mi movimiento o tener una estrategia previa. Por desconocer que quizá esas personas no necesitaban tanta defensa o bien actuaban en claro apego al perpetrador y no conmigo.