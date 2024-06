Apetencias, necesidades, deseos, derechos.

La confusión entre apetencias, anhelos, necesidades, deseos y derechos es promovida por todos los dispositivos sociales y esto provoca que si el desayuno no es de tu gusto, si el restaurante de turno no tiene la comida que tú habitualmente tomas o que el otro o la otra no accione como una espera y te infle la importancia personal suponga una tragedia.

No, la roca no se puede romper porque no haya leche de soja en un bar o no se contemple exactamente lo que te hace falta en ese preciso instante.