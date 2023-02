Anoche, abandoné la sala del cine con la impresión casi olvidada de haber transitado por una de las mejores páginas de la Historia del cine español. Ayer, la película de Rodrigo Sorogoyen me conectó con el mejor Cuerda, el mejor Berlanga, el mejor Trueba, el mejor Saura… Un monumento que me hizo sufrir y disfrutar hasta la extenuación y que, horas después, me sigue activando el pensamiento con la certeza de que volveré a recorrer sus páginas muchas veces, porque, ahora mismo, tengo la impresión de que no hay en ella un solo fotograma de más.