¿AYUSO SOMOS TODOS?

Me gusta

Me gusta

Me gusta Cargando...

Dios no existe, sólo una lucha eterna entre el bien y el mal, entre Doctor Jeckill y Mister Hyde . De ella, dependerá que tras la muerte haya vida.

Todo un paradigma de la doble moral, de la grosería más grosera, de la simpleza más primaria. Todo un símbolo triste de la triste historia de este país que, si no se remedia, en pocos días volverá a escribir negras páginas convirtiendo a Madrid en el epicentro de un virus para el que no hemos logrado antídoto.

Una deriva demencial que vociferará un hedonismo selectivo y macabro, un “comamos y bebamos unos pocos, que mañana morirán muchos“. Para, seguidamente, posar de negro y cariacontecida en una misa requiem por todos ellos. Por los muertos y, cómo no, también por los vivos, que Dios nos quiere a todos.

Ayer, cuando observaba en televisión la campaña iniciada por algunos hosteleros de, además de sentir indignación y miedo a partes iguales, me dio en pensar que toda la estrategia ideada en torno a esta figura, aparentemente hueca, va a encaminada a alimentar elque la sociedad -en este caso la madrileña- lleva dentro.

Sobre JuanJ Jurado 12 artículos

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.