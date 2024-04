¡Basta de genocidio sionista en Gaza! ¡Viva la resistencia palestina!

A 6 meses de iniciada la agresión sionista contra el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania ocupada, los objetivos de la operación sionista no se han cumplido. No han podido lograr la rendición de Hamás, que sigue ejerciendo el gobierno en Gaza, ni del pueblo palestino. Tampoco han logrado controlar a la franja. Pese a la difícil situación y la desigualdad militar, continúan los combates incluso en el norte de Gaza, donde Israel dijo que había destruido a Hamás, no obstante esto, se ha conocido que siguen muriendo soldados sionistas en el norte a manos de la resistencia palestina.

No han podido capturar o matar a los líderes de la resistencia que permanecen en la franja ni a los que se encuentran en el exterior. Ni recuperar a ningún rehén en poder de la resistencia. La liberación de parte de los rehenes solo fue posible mediante negociaciones.

No obstante Israel avanza en su limpieza étnica contra el pueblo palestino, bombardeando y matando de hambre a la población, una evidencia de ello fue el reciente ataque con misiles a un convoy que llevaba alimentos al norte de Gaza, mientras continúan impidiendo el ingreso de ayuda humanitaria, incluso a través de los colonos apoyados por el ejército, que bloquean el ingreso de ayuda a través del paso fronterizo de Rafah.

Se está produciendo un verdadero genocidio del cual dan cuenta diariamente las crudas y conmovedoras imágenes que nos llegan por las redes sociales y los medios de comunicación social. El saldo es de 33.360 asesinados en la franja, el 70% de ellos mujeres, niños y niñas, y 75.993 heridos. Mientras que en Cisjordania han sido asesinados por los colonos y el ejército sionista unos 457 palestinos.

Israel además de no lograr los objetivos que se propuso al comienzo de la agresión hace 6 meses, hoy está más aislado internacionalmente que en cualquier otro momento desde 1948, cuando el imperialismo propició el establecimiento del enclave reaccionario en tierras palestinas.

Sigue la movilización de los pueblos del mundo

El genocidio que perpetra Israel contra el pueblo palestino, con el apoyo financiero y militar del imperialismo norteamericano y europeo, ha despertado una masiva movilización de los pueblos del mundo en apoyo a Palestina y en repudio a la agresión sionista.

Las protestas se han extendido a todos los continentes, con especial fuerza en Europa, Estados Unidos, Canadá, el norte de África, los países árabes del medio oriente, también en Asia y América Latina. En Yemen millones salen a las calles casi semanalmente; en Italia la turística ciudad de Pisa fue escenario de grandes protestas estudiantiles, violentamente reprimidas por la policía; en España, ciudades como Madrid y Barcelona son epicentro de grandes protestas, en esta última ciudad se realizó recientemente un encuentro para unificar la solidaridad con Palestina en Europa. En Jordania se produjeron vigilias masivas durante varios días frente a la embajada de Israel. En Londres y Nueva York salen a las calles a pesar del frío y la lluvia. En Alemania y Francia desafían las restricciones impuestas por los gobiernos a las protestas en apoyo a Palestina. En Berlín, París y otras ciudades de esos países, miles de personas salen a la calle e incluso enfrentan a la represión.

El pasado 30 de marzo, Día de la Tierra Palestina, se llevaron a cabo masivas movilizaciones en todo el mundo en apoyo al pueblo palestino y su derecho a regresar a las tierras de las que fueron despojados por los ocupantes sionistas. En Londres marcharon unos 200 mil y otros 30 mil se movilizaron en Nueva York. Las movilizaciones masivas recuerdan el gran movimiento mundial contra la guerra imperialista de Estados Unidos en Vietnam.

En Israel se movilizan pidiendo la renuncia de Netanyahu

Al igual que en aquellos años, también en el frente interno se producen protestas. En Israel se llevan a cabo movilizaciones contra el gobierno de Netanyahu todos los fines de semana, exigiendo un acuerdo para lograr el regreso de los rehenes. El 1 de abril miles marcharon en Tel Aviv, Jerusalén y Cesárea, lugar donde se encuentra la residencia de Benjamín Netanyahu. El 7 de abril unas 100.000 personas marcharon en Tel Aviv exigiendo “elecciones ya” y la renuncia de Netanyahu. Las movilizaciones se realizaron simultáneamente en 50 ciudades de Israel.

Crece el clamor por el alto el fuego y contra la venta y envío de armas a Israel

El genocidio que está presenciando el mundo y las masivas movilizaciones en solidaridad con Palestina están resintiendo a las organizaciones internacionales imperialistas y a los gobiernos que las integran.

El 25 de marzo el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución pidiendo un cese al fuego inmediato en Gaza con 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos, un hecho inédito. Por primera vez desde que se inició la agresión sionista, no hizo uso de su derecho a veto. Aunque sabemos que son votaciones de carácter político de un organismo imperialista, que además no son vinculantes, y que Israel desconoce.

Por su parte el principal órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas aprobó, más recientemente, una resolución pidiendo a los países que dejen de vender o enviar armas a Israel. Desde entonces ha venido creciendo en el mundo el clamor porque cese el envío de armas a la entidad sionista, para frenar el genocidio del pueblo palestino.

En días pasados unos 600 abogados, entre ellos cuatro exmagistrados de la Corte Suprema del Reino Unido, hicieron pública una carta en la que advertían al primer ministro que corría el riesgo de ser cómplice de delitos como el genocidio en Gaza.

En la carta decían que: “Se necesitan medidas serias para evitar la complicidad de Reino Unido en violaciones graves del derecho internacional, incluidas posibles violaciones de la Convención sobre Genocidio».

La presión generada por la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU llevó a que la misma presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento británico, Alicia Kearns, emitiera una sorprendente declaración diciendo: «no tenemos más opción que suspender la venta de armas».

La transferencia de armas a Israel ya fue suspendida por Bélgica, España y la empresa japonesa Itochu Corporation.

El imperialismo norteamericano se impacienta con Netanyahu

El aislamiento de Israel se refleja en el hecho de que el mismo Joe Biden y el imperialismo norteamericano, aunque no dejen de apoyarlo, tienen que tomar distancia y reclamar a Netanyahu que frene su acción militar. Cosa que el régimen nazi sionista rechaza sistemáticamente.

En un indicio de la creciente impaciencia de Washington con las consecuencias atroces de la agresión militar israelí en Gaza, Biden se comunicó telefónicamente con Netanyahu el pasado jueves 4 de abril para advertirle que el futuro apoyo estadounidense a la guerra dependería de la aplicación de medidas para proteger a los civiles y permitir el ingreso de alimentos.

En una entrevista televisiva del 9 de abril, Biden al ser consultado sobre la política de Netanyahu en Gaza afirmó que: «Lo que está haciendo es un error. No estoy de acuerdo con su enfoque”. Insistiendo en que Israel debería aceptar un alto el fuego ahora y permitir el ingreso de ayuda humanitaria por 6 a 8 semanas.

Incluso Trump ha criticado a Israel, señalando que “Israel debe poner fin a los combates. No podemos permitir que esto continúe. Tenemos que llegar a la paz” (…)»Tienen que tener mucho cuidado porque está perdiendo mucho apoyo de gran parte del mundo» (Infobae, Argentina, 25/3/2024).

Ambos reflejan el contexto electoral presidencial de noviembre en Estados Unidos. En el caso de Biden, la caída en las encuestas como consecuencia del apoyo irrestricto que ha brindado a Israel en los últimos seis meses.

La UIT-CI llama a profundizar la solidaridad con el heroico pueblo palestino

Pese al genocidio que ejecuta Israel en Gaza, y aunque parezca contradictorio, precisamente por esta terrible masacre y destrucción del sionismo, se podrían estar creando las condiciones para que en un futuro no muy lejano se profundice la crisis del sionismo, y finalmente el pueblo palestino y las masas del mundo impongan el fin del apartheid sionista.

El pasado mes de febrero el historiador israelí no sionista, Ilan Pappé en una conferencia en Londres titulada: “Oscurece antes del amanecer, pero el colonialismo de los colonos israelíes ha llegado a su fin”, presagiaba el fin del apartheid sionista en Palestina. Esto solo se logrará con la resistencia del pueblo palestino y una masiva movilización mundial, hasta imponer un Estado palestino único, laico, democrático y no racista, en el territorio histórico “del río al mar”, como grita el movimiento mundial de solidaridad.

La lucha de los combatientes en Gaza continúa, con el respaldo de la heroica resistencia de todo el pueblo palestino, en ese contexto la UIT-CI, como parte del movimiento mundial de solidaridad, sigue apoyando la lucha del pueblo y la resistencia palestina en Gaza y Cisjordania ocupada contra Israel. Llamamos a redoblar la masiva y unitaria movilización mundial en solidaridad.

Por ello continuamos llamando a que los pueblos del mundo exijan a sus gobiernos ruptura de todos los acuerdos económicos, comerciales, culturales y militares con Israel. ¡No más armas para Israel! ¡Basta de ayuda financiera y militar de Estados Unidos, Alemania y otros países a la entidad sionista! Repudiamos la coalición naval establecida por Estados Unidos para enfrentar los ataques de los Hutíes de Yemen en el Mar Rojo, contra barcos israelíes o que lleven mercancías a la entidad sionista ¡Que se retire la flota estadounidense de las cercanías de Israel y Medio Oriente!

Que los pueblos con su movilización exijan a sus gobiernos, en particular a los gobiernos árabes que muy poco han hecho para apoyar a los palestinos, que rompan relaciones con Israel y apoyen a la resistencia palestina con todo lo que necesite.

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

10 de abril de 2024

