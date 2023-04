, ese buen periodista catalán, recordaba el otro día el suceso del palco madridista una vez terminada la final decayó derrotado ante el, la mujer del general Cy responsable del orden público, se dirigió ael corneta de Fque presidía profesionalmente aly que un día a mí me llamó maricón.

– Ay, qué pena, Santiago, hemos perdido.

Su marido que estaba al lado advirtió a su señora de que ignoraba al presidente del Barcelona, el ganador. Y doña Ramona reaccionó enseguida,

– Ay, es verdad, porque Barcelona también es España ¿ no?

El presidente del Barcelona, Narcís de Carreras, utilizó el catalán para mandarla a la mierda.

– Senyora, no fotem.

Eran tiempos en los queardía por los cuatro costados deldonde los jóvenes comunistas franceses perdieron esa batalla y con ella tal vez perdimos todos la guerra. En un debate en televisión con el pope, un gallego formado en laque tenía la edad de mi madre y una pasión más escéptica que tranquila, me sorprendió al ponerse de mi lado. Yo era un alevín recién caído del nido, que extrañamente sabía volar.

Los estudiantes franceses perdieron ese Mayo del 68 porque les abandonaron los obreros. Ese fue el diagnóstico de Fernández de Asís.

Aquí en España, las cosas empezaban a cambiar. Pero veníamos de una noche larga y oscura donde las mujeres no eran visibles, salvo las de la Sección Femenina con sus perversiones ideológicas. Pero algunas mandaban mucho, como Carmen Polo y la mujer del palco del Bernabeu que encendió la cólera de Narcís de Carreras.

Carmen Polo se encargaba de nombrar obispos, que no era moco de pavo porque los obispos de entonces ejercían de jefes provinciales del Movimiento, lo mismo que los párrocos habían tomado las alcaldías.

Ahora mismo hay mujeres sacando del olvido a otras mujeres que coincidieron en el tiempo con Polo y La Camila. Y se remontan más atrás aún. Agradecidos todos a Pepa Merlo por su entrega a esa labor justiciera con la memoria – o la desmemoria- de tantas mujeres. Más agradecido yo porque Pepa Merlo colabora en mi próximo libro. Agradecidos a Tania Balló por embarcarse en una tarea parecida. Agradecidos a José Luis Ferris por romper la igualdad y poner en sus libros muchas más mujeres que hombres.

Pero no olviden ellas, él, y nosotros todos ustedes que hay camilas de bolsillo que se arrogan el protagonismo de dictar normas de conductas y aprobar o suspender el sentido de la vida de la comunidad. La tentación por ser reinas chiquitas no la borra ni el republicanismo de que alardean. Del feminismo, tan necesario, ni hablamos. Tengo varias amigas y muchas compañeras. Nos amamos a diario, nos compartimos a diario, nos sabemos de tanto vaivén donde estamos los unos en los otros, peleamos juntos. Son sencillas, cultas, nobles y humildes. La soberbia es para los mediocres, y las mujeres mediocres no se libran de ella sino que la multiplican. Para las primeras, mi casa y mi corazón, como canta mi amigo