CANDIDATURAS LIMPIAS, CANDIDATURAS MANCHADAS

Las plataformas de la izquierda abertzale fueron criminalizadas e ilegalizadas, aplicando la Ley de Partidos, por “lamentar”, pero sin condenar, las acciones de ETA. “No condenar” significaba que no firmaban el comunicado de condena que le ponía delante el resto del arco parlamentario.

Cuando un militar neonazi asesinó en el metro al joven Carlos Palomino en 2007, las fuerzas políticas de la Asamblea de Madrid redactaron un comunicado de condena. El PP lamentó el suceso, sin condenarlo. Y, cuando le pusieron el comunicado delante para firmarlo, lo rechazó con las mismas palabras que utilizaba la izquierda abertzale. No pasó absolutamente nada.

Una vez más, el derecho a no condenar es un privilegio de según qué partidos.

El candidato a la Generalitat de Vox para el País Valencià militó en Fuerza Nueva (un grupo de pistoleros de extrema derecha cuya diferencia con ETA es que estos gozaron de una inmunidad casi total) y es un condenado por violencia machista el año pasado. No creo que le conozca mucha gente en España , porque los medios estaban muy ocupados de contarnos sobre los 44 integrantes de las listas municipales de EH Bildu que cumplieron sus condenas por delitos sucedidos hace 40 años.

La formación de extrema derecha lanza bulos contra los menores no acompañados o activa un discurso abiertamente homófobo, colectivos que más tarde sufren la violencia (los delitos de odio de carácter racista o xenófobo aumentaron casi un 25% en 2021; los de carácter homófobo o contra el colectivo LGTBIQ , aumentaron un 67%, todo según Interior ).

Por supuesto, en este relato, Sánchez es el traidor por “gobernar con ETA ” (aunque no haya firmado pacto alguno con EH Bildu ). Los medios difunden el bulo de que Sánchez tiene un pacto con EH Bildu , aunque las investiduras (tanto del gobierno español como del navarro) han sido facilitadas con las correspondientes abstenciones. Lo que sí es EH Bildu es un socio habitual del gobierno. ¿Por qué? Porque ha ayudado sistemáticamente a tramitar en el Congreso toda ley que fuera dirigida a recuperar derechos. Como afirmó un periodista crítico, la diferencia entre EH Bildu y Vox es que todos los puntos del programa político de unos van encaminados a recuperar derechos, mientras que en los otros van exactamente en la dirección contraria. Otra diferencia entre ambos es que Otegi (que cumplió dos condenas íntegras, una por militar en ETA y otra por organizar una vía exclusivamente política) nunca será invitado a El Hormiguero para pasar un rato agradable mientras nos reímos en casa con las tontunas, como cuando va Abascal o cualquier otro ultra.

Pero Sánchez tiene que oír los gritos de “¡ Que te vote Txapote! ” cuando sale de casa, frase que repite Vox en los debates electorales; algo igual de normalizado que cuando Iglesias y Montero no podían ni sacar a sus hijos al parque, porque durante más de un año un grupo de ultraderechistas les acosaba tras filtrar medios afines a la extrema derecha la dirección de su casa o donde iban a ir de vacaciones. Esto, si pasa en Euskadi con otros protagonistas, era motivo de crisis nacional. Pero, de nuevo, la condición de víctima en este Estado es otro privilegio según quién sufra la violencia.

Y, más allá del terrorismo machista o de la violencia ultra, ¿por qué no importan igual las 7.291 personas que murieron en Madrid en 2020 por la prohibición de derivarles a hospitales? ¿Por qué aceptamos que Díaz-Ayuso no pida perdón –al contrario, dice que “pasa” cada vez que se lo requieren– por firmar los protocolos de la vergüenza que impedían tratar a los residentes que no tuvieran contratado un seguro privado? Encerraron en sus habitaciones a miles de residentes y, una vez que sabían lo que estaba pasando (y que el protocolo se aplicaba como una orden en todos los centros), se negaron a atenderlos y murieron solos, abandonados y, en ocasiones, escondidos en cualquier rincón de la habitación sin saber qué sucedía.