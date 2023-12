Cara de calma.

Hay una cara de no esperar que los demás te validen tanto, de ya no querer caerle bien incluso a quien detestas, de suavizar la importancia personal o las ganas de resultar especial.

Hay una cara de mujer que ya no siente el vacío imposible de llenar con materia, ropa, alimento o conocimiento.

Hay una cara de no quiero dar tanto para que me quieran ni estar tan disponible.

Hay una cara de esto es lo que me toca y lo que voy construyendo, una cara que no te pone grave, circunspecta y resabiada sino convencida de lo que se puede cambiar y lo que no.