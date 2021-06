Catolicismo Radical

Hoy voy a hablar del radicalismo religioso.

No voy a entrar en los componentes y en el por qué la práctica total y estricta de cualquier religión implica obligatoriamente la merma de nuestros derechos. Hablaré de las equidistancias y de las reacciones entre ellas, muy relacionado con el etnocentrismo relacionado con la materialización de nuestros pensamientos.

No creo que nadie, en su sano juicio, pueda afirmar que en una religión no es manifiesto que existen bloques radicales. Aquí haré un apunte, no es lo mismo radical que terrorista. Todos los terroristas son radicales, pero no todos los radicales son terroristas.

Puede ser una religión con amplia gama de radicalismos sin actividad terrorista o de muy baja intensidad o puede caber una religión con radicalismo de baja intensidad proporcionalmente al total, pero haber un grupo armado terrorista muy potente. El primer caso es la religión católica y el segundo caso es la islámica.

Tampoco creo que en la estricta práctica de las religiones, sean las que sean, alguien pueda venir y decirme abiertamente, sin pudor, que no tienden al conservadurismo ¿O alguien me va a decir que las religiones son focos de revolución cotidiana, de cohesión social, de respeto a la diversidad y han aportado mucho al desarrollo humano?

En cualquier caso, mi reflexión nace de la necesidad de explicar de dónde nace la doble moral y, en definitiva, la hipocresía. Que se vende gratis, así porque sí.

Y me refiero sin duda alguna a Hazte Oír.

Hazte Oír es una organización abiertamente conservadora y católica, que en el último de sus mensajes hace especial hincapié en que el colectivo LGTB “va a por sus hijos”. En el sentido de que ese colectivo tiene el terrible objetivo de enseñar respeto, el enriquecimiento de la diversidad sexual y, en definitiva, pretende normalizar algo que ha sido históricamente y sigue siendo actualmente, sujeto a discriminación por su mera existencia.

La existencia de la homosexualidad, su mera existencia repito, no conculca derechos. Aunque ellos están obsesionados en que así es. Aluden a la “ideología de género” como un sistema de creencias falsas que aluden a la libertad, no solo sexual, sino de la mujer. Entendiendo que esos dos grupos son y han sido, repito, históricamente discriminados, pero pretenden instalar un discurso y una práctica despótica no en su favor, sino en contra de los hombres heterosexuales.

Es decir, no es que ellos odien a los LGTB, sino que somos los LGTB los que odiamos a los heterosexuales.

Según Hazte Oír, esa ideología que enseña respeto, tolerancia, igualdad y justicia es algo terriblemente negativo para sus hijos. Como si visibilizar la homosexualidad, por ejemplo, fuera una declaración de intenciones y una imposición sexual.

Hasta el punto en que algunos de sus seguidores han llegado a decir que los homosexuales queremos que los niños experimenten relaciones homosexuales entre ellos, tildándonos de pedófilos y pederastas, como si hablar de sexo fuera a incitar a cometer un terrible suceso como el de que dos niños o dos niñas expresen su amor mutuo a través de alguna clase de expresión.

Teniendo en cuenta que a los únicos a los que parece interesar lo que tienen los niños en la entrepierna es a ellos. Hablo del famoso autobús, no de los centenares de casos de pederastia de la iglesia. Malpensados.

La acuñación del término: “ideología de género” no es un sistema de creencias de terceros, es un sistema de paranoias propio, que entiende que decir en un aula que todos y todas somos libres de expresar nuestra sexualidad, siempre y cuando se enmarque en una relación entre dos o más personas, sana, consentida y deseada, está mal y es pecado.

“Ideología de género” para ellos, es que eliminemos por completo el acoso escolar, que se manifiesta mayoritariamente a las mujeres y al colectivo LGTB, por serlo. Parece ser que eliminar esas tendencias y creencias a la violencia masiva a esos dos colectivos, que suman más de la mitad de la población mundial, a través de programas de igualdad y de educación a la diversidad, es un grandísimo problema para el bloque ultra católico.

Supongo que ellos lo solucionarían rezando.

Hasta el punto de decir que ese material escolar, esos proyectos y programas, conculcan y merman los derechos de los varones heterosexuales ¿En qué merman los derechos de los hombres heterosexuales el simple hecho de eliminar el machismo y la homofobia de un aula? Es algo que me gustaría que me explicara alguien, porque todavía estoy intentado buscar la argumentación con una base sólida que explique algo tan paradigmático.

Sería como si dijéramos que hablar de racismo conculca los derechos de los blancos, o que hablar de clasismo conculca los derechos de los ricos o que hablar de los derechos de los trabajadores conculca los derechos de los empresarios. En fin, una sarta de incoherencias que nacen del fanatismo.

Hay una frase de Churchill que me apasiona, aunque no sea un personaje histórico que idolatre, dice así: “Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema”. No puedo estar más de acuerdo.

Dicho esto, entro en el tema más preocupante.

El tema que me preocupa más es la socialización y la normalización de estas conductas, razonamientos, pensamientos y, en definitiva, todo un sistema de creencias. Se respetarán, eso sí, siempre y cuando estos nazcan de la iglesia católica.

Si un responsable de alguna mezquita, algún cargo, un Imán hubiera dicho tal cosa, habría sido duramente criticado, insultado, perseguido, agredido, detenido, procesado… en definitiva, contrariado como mínimo. Sin embargo, si lo hace un personaje de una organización católica es libertad de expresión.

¿Por qué ocurre esto? Muy fácil, por etnocentrismo.

Nos nace ese espíritu colonial mucho español cuando hablamos del Islam, pero somos incapaces de contrariar los valores y pilares de nuestra sociedad, por muy parecidos que sean en relación a otras expresiones culturales radicales. Si lo dice un Cardenal es libertad de expresión, en cambio, si lo dice un Imán es un ataque a nuestra forma de vida, aunque traslade exactamente el mismo mensaje de odio.

No me voy a meter en las dificultades que presentan algunos ciudadanos y ciudadanas para discernir entre lo que es libertad de expresión y libertad de agresión, sino que, como dijo un twitero, me preocupa que haya todo un ejército de déspotas que afirmen que defender los derechos humanos es “buenismo” y no un objetivo vital de cualquier estado democrático para poder desarrollar su proyecto político y sostenerse con garantías.

Decía una periodista destacada, que vivimos en un estado donde el crimen se cree perdonable, siempre y cuando, lo cometa alguien de aquí.

Me pregunto si esa avioneta que voló por el cielo de Mallorca la hubiera pilotado un Imán de una Mezquita que practica el islamismo radical, exactamente con el mismo mensaje, habría sido igualmente valorada como “libertad de expresión” y me pregunto, si ese mismo, hubiera fletado un avión con el slogan “Los occidentales van a por tus hijos” habría sido considerado un delito de odio.

Yo no sé si irme tan lejos, pero la hipocresía va calentita, muy barata, la doble moral gratis y esta gente debería preocuparnos mucho más de lo que nos preocupa.

No hay nada que se parezca más a un islámico radical que un católico radical.

Recuerdo a un comentarista en Facebook que me llamó “Puto maricón sidoso de mierda” en una publicación en la que critiqué a Hazte Oír y observé atónito que ese mismo comentarista, en otra publicación, redactó una parrafada infumable tildando de homófobos a todos los islámicos. Si alguien me lo puede explicar sin mencionar la doble moral que genera el etnocentrismo, pues que lo haga.

PD: Si alguien cree que los musulmanes deben manifestarse por los atentados de Barcelona, espero que comulguen con su forma de pensar y que cada vez que el Ku klux klan asesina a un negro desde el discurso supremacista blanco, salgan a la calle todos los cristianos blancos a decir que no son como ellos. Como sugerencia final.

Antoni Miralles Alemany

Enlace aquí para otros artículos de interés: “Catalunya t’estimo”

Pincha aquí para suscribirte a nuestro canal de Youtube

Os presentamos nuestro nuevo vídeo: “Heridas con historia”

Me gusta esto: Me gusta Cargando...