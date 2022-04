COLMANDO EL COLMO

Me gusta

Me gusta

Me gusta Cargando...

Como botón de muestra, les propongo la lectura de este fragmento extraído de su « Manifiesto en favor de los trabajadores de España». La lectura del mismo, tiene una ventaja, es tan grosero su contenido que casi no necesita explicaciones.

Me pregunto que opinarán esas personas cuando se enteren de que el partido que sostiene ideológicamente al sindicato ha votado sistemáticamente en contra de todas y cada una de las medidas que mejoraban su calidad de vida, desde los salarios, pasando por los, hasta los contratos. Qué tipo de razonamiento les podrá llevar a pensar que, si las gallinas las encierran con una manada de zorros, engordaran lustrosas. Supongo que el mismo que utilizarían los siervos de la gleba medievales para aceptar que el monarca que los mataba de hambre y miseria era el representante en la tierra del dios al que encomendaban sus vidas. Ninguno.

Lo que ya me cuesta trabajo aceptar, explicar, digerir y entender es que existan obreros afiliados a Solidaridad, el sindicato creado por Vox , a imagen ideológica y semejanza de aquel otro vertical creado por el dictador al que se pertenecía sí o sí, como a la iglesia católica.

Todo un absurdo llevado al extremo, si no fuera porque existe un país capaz de lo máximo y de lo mínimo. Capaz de escalar las más altas cumbres del pensamiento y horadar el subsuelo hasta encontrar el pozo más profundo de la estulticia.

Sobre JuanJ Jurado 39 artículos

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.