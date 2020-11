Compra venta de seres humanos. Política exterior española.

Recibimos las noticias de la llegada masiva de inmigrantes a las costas canarias, en concreto al puerto de Arguineguín en Gran Canaria. Escuchando las palabras que pronunció la alcaldesa del municipio con claras acusaciones a la política exterior española, luego Ana Oramas, la congresista canaria, nos sorprendió con una mención que ha pasado casi desapercibida a la prensa, sobre el MPAIAC. Decía Oramas, quejosa por la inoperancia gubernamental, si sería necesario “reactivar” al llamado grupo independentista canario…En la amalgama de la política internacional que nos estamos moviendo con el ataque marroquí al paso del Guerguerat y la consiguiente respuesta del Frente Polisario ante el ataque, nos vimos sorprendidas por la sospecha de que ambos sucesos pueden estar conectados.

Desde Unidas Podemos, en concreto el vicepresidente Iglesias, se apuntó en la misma dirección. El gendarme o guardián de inmigración ilegal que es el reino alauita abre la espita para inundarnos a poco que le llevemos la contraria. Así lo ha hecho siempre, utilizando el chantaje como arma diplomática y la vida humana de personas que carecen de todo como arma arrojadiza, sea contra España, sea contra la política de bloques antes y ahora frente a EEUU y la amenaza yihaidista que siempre tienen presente.

Quizá para que entendamos mejor la trama debamos explicar que fue el MPAIAC creado por Antonio Cubillo a finales de los años sesenta en el archipiélago canario. La historia de este movimiento independentista nos pone en situación de la sucia trastienda de la Transición. Con personajes siniestros, viejos conocidos como Martin Villa (el ex ministro defendido por sentidos “demócratas” hace bien poco) Roberto Conesa, el policía de la DGS que entraña lo peor del oficio, lo más sucio, lo más vil. Y luego andan personajes secundarios que como en una mala película, transitan por este macabro guion perpetuando la penuria del traidor.

Antonio Cubillo era un abogado de ideas izquierdistas que crea en los años sesenta del pasado siglo un partido nacionalista. Había ganado justo prestigio en las islas defendiendo y luchando por los derechos de los trabajadores durante los años duros de la dictadura. Poco a poco se va radicalizando, y amenazado por el franquismo, estando en libertad condicional huye y se asila en Argelia . El norte de África es un amasijo de intereses que proceden del universo colonial mal solucionado y mal digerido por los propios países y las potencias coloniales. No se solventan los problemas y estos se envilecen a través del tiempo. Marruecos es una monarquía dictatorial cuasi medieval y Argelia, en ese tiempo está inmerso en una revolución que la ha liberado de Francia, ambas son vecinas y lógicamente solo tienen en común una enemistad probada. Cubillo es protegido primero por Ben Bella, luego por Huari Boumedian, presidentes de Argelia. Al poco tiempo de estar allí crea una emisora: La Voz de Canarias Libre , por la que emite soflamas independentistas que son acogidas por cierta población con positividad. En ese tiempo es cuando decide crear en el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipielago Canario (MPAIAC), justo en 1964. Recibe el consejo de Che Guevara, en una visita de éste a Argelia, de desarrollar una guerra de pulgas, no de enfrentamiento directo con el poder español, sino de un acoso constante pequeño pero molesto. “No dejes descansar al imperialismo” le dice. Antonio Cubillo, hombre de verbo fácil, carismático y convencido de su causa, le hace caso.

El punto álgido de la incomodidad española llega cuando la Organización de Estados Africanos (OEA) admite como interlocutor a Cubillo y apoya el proceso de independencia de Canarias. Estamos en periodo de descolonización del continente y la organización está receptiva a cualquier manifestación anticolonialista. Cubillo ha desarrollado una acción diplomática muy importante, es recibido y atendido por los presidentes africanos, también en Moscú le reciben y le escuchan y en general todas las potencias comunistas apoyan su independentismo. España se impacienta ante el despliegue del canario.

Todo va sobre ruedas para el líder canario hasta que el 27 de Marzo de 1977 el MPAIAC pone una pequeña bomba en una floristería de aeropuerto de Gran Canaria. Hay nueve heridos y ante la amenaza de otros artefactos, se desvía el tráfico aéreo hacia los Rodeos, pequeño aeropuerto del norte de Tenerife donde se estrellan dos Boeings 747 con el resultado de 583 muertos en el accidente. Esto conmociona a la población, no solo española, y se decide tomar cartas en el asunto Cubillo. El accidente no es imputable para nada al movimiento canario, fue propiciado por errores humanos, según investigaciones. Da igual, el gobierno español decide utilizar los muertos en contra de Cubillo…

No solo el gobierno español está inquieto sino que empresarios alemanes del turismo que pretenden invertir en Canarias, además del gobierno alemán que ve relación entre los independentistas canarios y el grupo terrorista Baader Meinhoff, creen que ha llegado el momento de librarse del canario. Se decide el atentado en un despacho de Madrid, tal como cuenta el principal implicado, Espinosa, que fue testigo de como se proyectó todo . En ese despacho están, Martín Villa, Roberto Conesa…y destacados miembros del PSOE, entre los que Espinosa asegura que estaba Alfonso Guerra.

José Luis Espinosa Pardo, es un tipo procedente del PCE(r) y del FRAP, que luego se demuestra era un infiltrado a las ordenes del siniestro policía Roberto Conesa (hombre difícil de olvidar que está siempre en los más profundos asuntos de cloacas violentas del Estado) contrata a su vez a dos sicarios, Juan Antonio Alfonso González y José Luis Cortés que apuñalan a Cubillo una tarde a las 20,30 cuando éste entra al portal de su domicilio en Argel. No le matan, aunque esa sea la intención, pero le dejan muy mal herido. Sobrevive y reconoce a los sicarios como españoles con lo que la policía argelina suspende la marcha de todo español de Argel. No tardan en ser detenidos y juzgados. Se les condena a muerte pero les conmutan la pena pasando años en las cárceles argelinas. Cubillo queda invalido, el resto de su vida la pasa en silla de ruedas o con muletas. El aviso ha surtido efecto, desactiva a Cubillo y con ello al MPAIAC que no tenía demasiado arraigo popular.https://xaviercasals.wordpress.com/2018/04/28/40-anos-del-apunalamiento-del-lider-del-mpaiac-el-el-caso-cubillo-un-crimen-de-estado/

Años más tarde Antonio Cubillo denuncia al ministro de Interior Martin Villa… Consigue demostrar toda la trama urdida contra él en los despachos del Ministerio, siendo condenado el Estado español por el atentado recibiendo Antonio Cubillo más de 100.000€ de indemnización por parte del Estado. La sentencia, modélica, reconoce que han sido los más altos estamentos del Estado quienes atentaron contra su vida. Es la primera y la única vez que España reconoce y es condenada por terrorismo de estado…

Mientras tanto, Franco está moribundo en el Pardo y Juan Carlos es el heredero. Cuenta con pocos apoyos, tanto dentro de España como fuera. En una jugada maestra, Kissinger (otro siniestro conocido) pacta con el entonces príncipe el apoyo americano a su corona a cambio de varias cosas entre ellas la entrada en la OTAN, y entrega del territorio saharaui al reino alauita que lo desea con gula. El Sahara es una franja rica de tierra lindante con Marruecos, Argelia y Mauritania, a la población nativa se les ha prometido la descolonización y la entrega de la tierra. Son sus legítimos dueños, reconocidos por todos, ONU incluida. Pero, Hassan II, padre del actual rey y artífice del estado alauita, rey medieval, autoritario , amigo y aliado en la guerra fría de EEUU, es parachoques de las revoluciones africanas, como ahora la monarquía de su hijo lo es de yihaidismo, y pide por su boquita el territorio del Sahara.

EEUU, concede todos los caprichos al sátrapa marroquí, a cambio del apoyo total a las políticas imperialistas americanas en África. Hassan II organiza una panfletaria Marcha Verde que entra en territorio español, aún –no se había descolonizado, era la provincia numero 53 de España, de alguna manera lo sigue siendo- y ese ejército español tan dado a asonadas y a golpes de mano dentro del territorio cuando se trata de socavar la voluntad popular, se pliega ante los peregrinos de la Marcha Verde. Juan Carlos I, hace las veces de Judas traidor entregando deprisa y corriendo el territorio saharaui a Marruecos y Mauritania. El “valeroso” ejercito español repliega sus fuerzas y sale corriendo del Sahara Occidental con el rabo entre las piernas. Se ha consumado la traición obligando a todo un pueblo pacífico hasta entonces a huir o morir en una defensa trágica de su territorio. Comienza el éxodo saharaui que aún sigue y nos duele tanto.

La ONU dice claramente que Marruecos debe ceder el territorio a sus dueños, España se comprometió con ello tiempo atrás…pero unos y otros se saltan las normas de la razón y la humanidad en base a contentar al amigo alauita que a cambio hace favores. Favores que cobra muy caro. El banco de pesca saharaui es utilizado por España en un tratado bilateral por el que pagamos a un alto precio. El territorio del Sahara es rico, con minas de fosfatos, wolframio y se piensa que con más posibilidades que las nombradas. Marruecos se convierte en el guardián de la puerta de Europa. Abre o cierra ese cuello de botella dependiendo de las presiones internacionales.

La última intención de Marruecos es el aplastamiento del pueblo saharaui que, sorpresivamente, aguanta en el pedregal de la Hammada argelina; durante 45 años no ha sido posible doblegarle. En los territorios ocupados donde la población saharaui es explotada, discriminada en base a una segregación escandalosa, tampoco les tuercen el brazo aunque ahora mismo la población saharaui está en franca minoría, ya se ocupó el invasor de llevar a los suyos. Quizá Marruecos no se esperaba el empecinamiento de un pueblo nómada, que vivía de sus ovejas y relatando poesías y cuentos en las noches gloriosas del desierto.

Hace unos días el ejército marroquí atacó el paso del Guerguerat, los jóvenes saharauis integrados en un Frente Polisario, un tanto sedentario y apoltronado, exigen mover ficha. Han movilizado a su gente que corre con entusiasmo al frente de batalla porque no tienen nada que perder. Les han arrebatado todo, por tanto morir no importa. Hace poco escuchaba a una madre referir que sus tres hijos mayores habían salido a luchar. Lo contaba sin tristeza, apenas sin emoción…pensé que debe ser terrible la vida para que una una madre no siente la guerra. Muy poco futuro debe haber en esos campamentos sufridos y en los territorios ocupados.

El gobierno español calla con la cobardía habitual porque se juega mucho con el “hermano marroquí” tan solo unas tímidas manifestaciones del vicepresidente Iglesias, que propugna se cumpla el mandato de la ONU. ¡Gran petición! el consabido referéndum entre la población saharaui que desvele si quieren ser independientes o pertenecer a Marruecos y se armó la Marimorena…

¡Oh! sorpresa, de pronto llegan 11.000 inmigrantes a las costas canarias que se han visto desbordadas sumándose la ineficacia de un Ministerio de Interior que no sabe si va o viene dando bandazos y ordenes contrapuestas. Marlaska, el viernes día 20 de Noviembre corre a Marruecos para solventar el enfado de la monarquía medieval alauita que dice ser prima hermana de la nuestra (y ciertamente lo parece) reuniéndose con su homologo Abdelanafi Laftit, para, suponemos, decirle que seremos buenos y dejaremos que aplaste a gusto a los saharauis. Como ha hecho siempre. La respuesta española será la acostumbrada, plegarse ante el marrullero rey de Marruecos y su gobierno de amenazadores y chantajistas. Para tomar en cuenta la importancia que el país alauita tiene para España, les daré un dato. Nada menos que siete viajes ha realizado el ministro a Marruecos desde 2018 ¡siete!

Lo que parecen ignorar en el gobierno de España (como es bicéfalo, no sé muy bien si partirlo en dos, pero unos tiran y los otros callan, así que lo unifico) que Ceuta y Melilla están bajo la lupa marroquí. Y también las islas Canarias ante las que de momento no manifiestan gula pero es posible que todo se ande. Quizá a eso venía la amenaza de Oramas. Esto junto con la pesca y la inmigración es lo que pone el “hermano” marroquí en la mesa ante cualquier alteración del status quo actual. Por eso corre tanto Marlaska a calmar las fiebres del alauita.

Lástima que debajo de todo ello haya seres humanos sin derechos, sin futuro y sin nada. La sufrida población saharaui y los inmigrantes que llegan a nuestras costas después de mil penalidades se convierten en moneda devaluada de una política asesina. Son los sufridos seres humanos que padecen los juegos de la política exterior. Como si fuera un Monopoly. Como si no hubiera seres humanos debajo de los mapas.

