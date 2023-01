Con humildad.

Todas y cada una de las veces que observo mi/nuestra tendencia al juicio externo a otra mujer que no se comporta de forma sensata, bajo los parámetros feministas o directamente de manera muy patriarcalizada recuerdo a la maestra Bell Hooks y me calmo.

Apelo a la compasión con la que yo misma me trato.

Me calmo y apelo a la genealogía que enseña sobre la Sororidad, la solidaridad política entre las mujeres.

La ideología patriarcal nos lleva a creer que no tenemos valor y a obtener ese valor únicamente mediante la relación o el vínculo con los varones. Nos han enseñado que nuestras relaciones nos definen, en lugar de enriquecer nuestra experiencia, dice Hooks.

Nos han enseñado que las mujeres somos enemigas «naturales», que nunca podrá existir solidaridad entre nosotras porque no podemos vincularnos las unas con las otras, ni debemos hacerlo. Hemos aprendido bien estas lecciones.

Porque, inevitablemente, así como te juzgo y trato a ti, me trato yo cuando me equivoco, saco mi lado oscuro, mi parte vulnerable o codependiente.

Cuando he errado y le he dado todo el poder, la importancia y el mando a quien no lo merecía.