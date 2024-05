Convertirse en isla.

Nunca me había dado por razonarlo así, pero de algún modo, desde que le pasó lo que le pasó a mi tía, me ha dado por pensar lo importante que es para nuestro cerebro el no aislarse, el mantener las relaciones sociales vivas. Y cuando digo vivas, no me refiero a una comunicación electrónica y a distancia, si no una comunicación real, con caras a pocos metros de nuestra cara, con voces, risas o llantos, con historias en otros labios que escuchar, sobre las que meditar y comentar.

Yo siempre he sido muy de, me la piro a otra habitación, no quiero que estés cerca de mi hasta que se me pase el cabreo. Y siempre pensaba para mis adentros, que lo hacía para no volver a saltar a la mínima y empeorar las cosas y porque la rabia me llevaba a sentir, en ese momento, animadversión por el otro. Pero después de reflexionar, al hilo de lo que esta mujer explicaba, he meditado que no es bueno para nadie aislarse, ni es bueno para una pareja que discute, ni es bueno, en general para las personas que, como yo, se sienten demasiado cómodas en soledad.