«Defendemos la capital palestina con nuestro diario Al-Quds Libération»

La creación del Diario Al-Quds Libération nace como respuesta a la resolucion racista del parlamento de la ocupacion que señala que nunca habra un estado palestino con Al-Quds capital.

Entrevista con Abu Faisal Sergio Tapia, Director Fundador del Diario Al-Quds Libération

Fatima Nidal: ¿Qué motivó la creación del Diario Al-Quds Libération y qué objetivos fundamentales persigue?

**Abu Faisal Sergio Tapia: La creación del Diario Al-Quds Libération nace como respuesta a la resolucion del parlamento de la ocupacion que señala que nunca habrá un estado palestino con al-Quds capital, su nombre esta en arabe Al-Quds y en francés Libération con acento argelino, donde se realizo la Declaración de Independencia de Palestina en el que se declaró que

Al-Quds / Jerusalén es la capital eterna de Palestina, el día 15 de noviembre de 1988 en Argel, de una profunda preocupación por la creciente desinformación y la omisión de la verdad en los medios occidentales sobre la situación de limpieza étnica colonialista sobre la capital Palestina bajo ocupación, lo que se busca que nunca haya un estado palestino, el diario Al-Quds Libération, el primero en español de la capital palestina ocupada desde 1967, nace en un momento crítico marcado por el genocidio en la Franja de Gaza, la ocupación de Cisjordania con asentamientos ilegales israelíes, y la sistemática agresión y apartheid que sufre el pueblo palestino. Nuestro objetivo fundamental es ser un altavoz para la lucha del pueblo palestino y defender la santidad de Jerusalén (Al-Quds), que está bajo una ocupación israelí permanente. Queremos romper el bloqueo informativo, denunciar los crímenes del régimen de apartheid israelí, y promover la solidaridad internacional con nuestra causa. Al-Quds Libération se erige como una plataforma en español y árabe para cubrir temas cruciales como violaciones de derechos humanos, ocupación, asentamientos ilegales y el genocidio en Gaza. La resolución aprobada por el parlamento de la ocupación israelí es claramente “incompatible” con las resoluciones de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y los acuerdos anteriores. Al-Quds es parte integral del territorio palestino ocupado y la capital del Estado de Palestina, y la bendita Mezquita Al-Aqsa en su totalidad es lugar de culto exclusivo para los musulmanes, las agresiones a Al-Aqsa es “una flagrante violación de la santidad de los lugares sagrados, la libertad de culto, así como la Convención de Ginebra y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas”.Ante el avance de anexión sobre la capital palestina, donde el régimen israelí se ha anexado más de 2300 hectáreas en este año sobre Cisjordania, siendo el mayor robo de tierra palestina desde 1967 y donde el parlamento israelí ha votado contra un estado palestino y contra su capital ocupada Al-Quds.

Fatima Nidal: ¿Cómo percibe la cobertura de los medios occidentales respecto al conflicto palestino-israelí, y qué papel espera que juegue Al-Quds Libération en contrarrestar esta narrativa?

**Abu Faisal Sergio Tapia: Los medios occidentales a menudo presentan una narrativa sesgada que minimiza o ignora las atrocidades cometidas por el régimen israelí. Al-Quds Libération busca contrarrestar esta narrativa, ofreciendo una visión clara y precisa de la realidad en Palestina. Al proporcionar información directa desde el terreno y denunciando sin reservas los crímenes y abusos del régimen de ocupación, pretendemos ofrecer una alternativa informativa que sea veraz y exhaustiva, y que refleje la verdadera experiencia del pueblo palestino. Al-Quds Jerusalén Este, la capital histórica de Palestina, es objeto de un proceso de judaización colonialista que busca borrar su identidad árabe e islámica palestina, la destrucción de mas de 48.000 hogares palestinos desde la segunda ocupación de Palestina en 1967 por las fuerzas colonialistas israelies, asi mismo la defensa de la condición humana y solidaridad en estos momentos históricos de la humanidad que pasa por la lucha de liberación del pueblo palestino contra el Genocidio de la entidad sionista, en el marco de estos 76 años de ocupación, crímenes y matanzas sobre Palestina, en una Nakba permanente.



Fatima Nidal: ¿Cuál es el impacto que espera alcanzar con la publicación en español y árabe, y cómo cree que esto influirá en la percepción internacional sobre Palestina?

**Abu Faisal Sergio Tapia: La publicación en español y árabe nos permite llegar a un público más amplio y diverso. En español, buscamos sensibilizar a la comunidad hispanohablante que, a menudo, no está completamente informada sobre la situación en Palestina. En árabe, reforzamos nuestro compromiso con la comunidad palestina y los árabes en general. Esperamos que esta cobertura bilingüe ayude a aumentar la conciencia internacional, movilice la solidaridad global y presione a los gobiernos y organizaciones internacionales a tomar una postura más firme contra las injusticias que sufrimos.

Fatima Nidal: ¿Cómo describiría el contexto en el que se lanzó Al-Quds Libération, y qué desafíos ha enfrentado desde su fundación?

**Abu Faisal Sergio Tapia: Al-Quds Libération se lanzó en un contexto de creciente violencia y represión por parte del régimen israelí, con un genocidio en Gaza y la expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania. Al-Quds Libération se lanza en un contexto de creciente violencia y opresión israelí, impulsada por una arquitectura sistemática de masacres, exterminio, apartheid. La Franja de Gaza sufre un genocidio a manos del régimen de ocupación con más de 140.000 víctimas entre mártires y heridos, mientras Cisjordania es devorada por asentamientos ilegales que fragmentan su territorio y rodean la capital palestina, con más de 720.000 colonos ilegales israelíes, armados como mercenarios del régimen colonialista israelí sumado al muro del apartheid, y donde la mentira colonialista de dos estados y la paz occidental de doble rasero ha significado el martirio del pueblo palestino en estos 76 años de ocupación, con el auspicio de Washington con más de 330.000 millones de dólares desde 1948 de asistencia a la ocupación.

Desde nuestra fundación el 30 de marzo de 2016 cuando nació junto al Diario Palestina Libération, nacimos hoy de la fusion, enfrentado numerosos desafíos, incluyendo restricciones de acceso a la información, ataques a nuestra cobertura por parte de actores pro-israelíes y dificultades logísticas en un entorno marcado por la ocupación y la represión. Sin embargo, estos desafíos han reforzado nuestra determinación de continuar con nuestra misión de informar y denunciar.

Fatima Nidal: ¿Podría hablarnos más sobre el enfoque editorial del diario y los temas principales que cubre en sus ediciones?

**Abu Faisal Sergio Tapia: Nuestro enfoque editorial se centra en la denuncia de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, la ocupación y el crecimiento de asentamientos ilegales, y la difícil situación humanitaria en Gaza y Cisjordania. También cubrimos la solidaridad internacional con la causa palestina, destacando protestas, boicots y campañas de apoyo. A través de nuestro enfoque integral, buscamos ofrecer una cobertura completa y precisa de los eventos que afectan al pueblo palestino y exponer las injusticias que enfrentamos.

Algunos de los temas que aborda Al-Quds Liberation:

—Derechos humanos y crímenes de guerra: Se centra en la denuncia de los crímenes de guerra y las violaciones de los derechos humanos cometidos contra el pueblo palestino, como los ataques aéreos, los desplazamientos forzados y las detenciones arbitrarias.

-Ocupación y asentamientos: Informa sobre la ocupación israelí de los territorios palestinos y el crecimiento de los asentamientos ilegales en Cisjordania y Al-Quds, Jerusalén Oriental, así

como las consecuencias para la población palestina del Apartheid y el racismo como verdadero crimen contra la humanidad.

—Situación humanitaria: Cubre la difícil situación humanitaria en Gaza y Cisjordania, incluyendo la escasez de recursos básicos, el acceso limitado a servicios de salud y educación, y las

restricciones impuestas por las autoridades israelíes.

—Solidaridad internacional: Destaca las acciones y movimientos palestinos, así como la solidaridad internacional con la causa palestina, incluyendo protestas, boicots y campañas de apoyo.

Fatima Nidal: ¿Qué papel juega la solidaridad internacional en el trabajo de Al-Quds Libération y cómo busca el diario promoverla?

**Abu Faisal Sergio Tapia: La solidaridad internacional es crucial para nuestro trabajo, ya que puede influir en la presión política y diplomática sobre el régimen israelí. Al-Quds Libération promueve la solidaridad internacional al destacar acciones y movimientos que apoyan la causa palestina, y al involucrar a comunidades y organizaciones globales en nuestras campañas y reportajes. Buscamos movilizar la opinión pública y fomentar una conciencia global que impulse acciones concretas en apoyo a Palestina.

Fatima Nidal: ¿Cuáles son los planes futuros para el diario en términos de expansión y desarrollo, tanto en términos de contenido como de distribución?

**Abu Faisal Sergio Tapia: En el futuro, planeamos expandir nuestra cobertura incluyendo emisiones en árabe y eventualmente en satélite. Queremos aumentar nuestra presencia en línea y en las redes sociales para llegar a una audiencia aún mayor. Además, seguiremos fortaleciendo nuestras colaboraciones con otros medios y organizaciones para garantizar que nuestras reportajes sean accesibles a nivel global. También estamos trabajando en desarrollar contenido multimedia y especiales que profundicen en los temas más críticos de nuestra cobertura.

Fatima Nidal: Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a los lectores y seguidores de Al-Quds Libération, y cuál es la principal lección que espera que se extraiga de la labor del diario?

**Abu Faisal Sergio Tapia: Mi mensaje a nuestros lectores y seguidores es que no deben subestimar el poder de la información y la importancia de la verdad. A través de Al-Quds Libération, aunque enfrentemos enormes desafíos y obstáculos, la verdad y la justicia siempre deben prevalecer. Si no podemos detener los crímenes, al menos debemos denunciarlos para que no se cometan en silencio. La lucha por la libertad y la justicia del pueblo palestino es una causa que merece el apoyo y la conciencia de todos.

