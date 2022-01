«Defender la noche como una trinchera… / defenderla de dios y del invierno…”

Pero nacer en el primer mundo no evita vivir esta miseria. Te librarás de estar encerrado y a oscuras en un camión o una patera, deambulando en tierra de nadie o bajo la tela en un campo de refugiados, pero podrá desplomarse la muerte sobre tu cabeza trabajando para el hombre más rico del planeta, que decidió que era más importante servir los paquetes de navidad antes que salvar tu vida de un tornado en un almacén low cost en. Podrás sentirte afortunado de no ser uno de los cinco mil que llevan más de un año sin luz en las frías noches de la. Por no hablar de esta vertiginosa fábrica de infelicidad que genera más de diez suicidios diarios, la primera causa de muerte juvenil.