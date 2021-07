Quedaba poco para el final del siglo XIX cuando nace en Hareford, un 29 de Marzo, Dora Carrington Hougthon. Hija de un comerciante de mente abierta debido a sus numerosos viajes, de nombre Samuel Carrington y de la antigua institutriz, Charlotte Hougthon. Dora mantiene una gran relación con el padre, mientras que con su madre hay una lejanía absoluta debido al carácter puritano y recto de la progenitora. El padre, debido al trabajo, ha viajado por el mundo, mantiene la mente abierta a la modernidad que ofrece el nuevo siglo. Desde muy pequeña Dora muestra una capacidad artística notable, pasando las horas dibujando. Los progenitores deciden enviarla al centro educativo femenino Bedford High School, especializado en desarrollar el talento artístico de las alumnas.

Poco después de cursar sus estudios en el Bedford consigue una beca en el Slade School of Art de Londres donde conoció a los hermanos Paul y John Nash, Christopher Nevinson y Mark Gertler. Es allí donde comienza a relacionarse con la modernidad londinense que se abre al nuevo siglo tumbando el conservadurismo burgués y ensayando nuevas formas de vida y de relacionarse. Se corta el pelo y adquiere una imagen andrógina, casi masculina. Conoce y forma parte del grupo de Bloomsbury aunque no se integra en él de forma total, sí mantiene la rebeldía y las formas de vida poco tradicionales de sus integrantes.

Dora Carrington no concedía demasiada importancia a su talento, pintaba lo que veía, para ella era una forma de expresión más que un oficio o una forma de ser en el mundo. Dedicó más energía a su vida personal que a la pintura, incluso muchos cuadros carecen de su firma. Lo que no quiere decir que no sea una pintora extraordinaria, quizá el tiempo le ha colocado en el sitio que adecuado y que ella no consideraba que mereciera.

En su época londinense conoce a Lytton Strachey, biógrafo en integrante –éste sí, de pleno derecho- del grupo de Bloomsbury, Dora se enamora de forma total de Lytton, aunque este es homosexual. Comienzan una relación amistosa/amorosa que duraría toda la vida. Carrington fue educada por su madre, puritana para la que el sexo era algo innombrable lo que le produjo una lejanía de toda sexualidad, por lo que la relación con Strachey, la satisface. No así a él, que mantiene de forma paralela relaciones y amores con otros hombres. Era famosa en su círculo la forma desinhibida de coquetear con los varones que conocía.

Dora Carrington se casa con el atlético y atractivo Ralph Partridge con la condición de que Lytton conviva con ellos, formando un trío (poco más tarde una cuarta persona se integra en la triada) conviviendo en la finca Ham Spray, en el condado de Wiltshire. Años después se integra Frances Marshall por la que poco después deja a Dora y se casa con ella. Durante un tiempo, Frances visita Ham Spray los fines de semana conviviendo los cuatro. La pareja Ralph y Frances cuando tienen un hijo le ponen de primer nombre Lytton, lo cual nos da pauta para pensar que su convivencia anterior fue cómoda y civilizada.

Dora Carrington, conoce en 1919 a Gerald Brennan, se hacen amantes desde la frialdad de ella y el apasionamiento obsesivo del hispanista británico, que se tortura con los desplantes de Dora, viendo obsesionado por ella hasta su muerte. Se han publicado recientemente las cartas que intercambiaron y los diarios de Brennan donde muestran los entresijos de una relación entrecortada, pasional y obsesiva.

A pesar de los vaivenes sentimentales de Dora Carrington esta sigue amando sin medida a Lytton Strachey. Hay otro hombre en su vida con el que mantiene una relación, Bernard Penrose, del que queda embarazada sufriendo un aborto espontáneo. Su vida en Ham Spray, se reduce a servir a Lytton, intentando mejorar su forma de escribir para lo que intenta aprender de él dedicándose de forma secundaria a la pintura.

Expuso una sola vez en vida. Fue una artista desconocida hasta bastante después de su muerte que se produjo de una forma trágica, en la tónica del grupo de Bloomsbury.

Lytton Strachey enferma de cáncer de estómago y Dora al enterarse de la gravedad de su amor, intenta suicidarse inhalando el humo de un vehículo. No lo consigue pero poco después del fallecimiento de Strachey, se dispara con una escopeta. El tiro buscaba el corazón, fallando, se hiere de gravedad en el diafragma, no muere de momento sufriendo una terrible agonía hasta que días después del disparo se produce el fallecimiento.

Lytton Strachey dejó su pequeña fortuna en herencia a Dora Carrington sin imaginar que no lo disfrutaría puesto que su muerte se produjo al poco tiempo de la de su amor, Lytton.

Dora Carrington no solo fue una gran retratista y pintora, también decoró telas, tejas, muebles. Su arte se manifestaba de forma variada. No fue hasta 1970 que se comenzó a valorar la obra de esta gran pintora realizándose retrospectivas y exposiciones de su obra que nos muestran el enorme talento artístico de Dora Carrington.

María Toca Cañedo©

