No sé si es que a nadie le importa que Europa entre en guerra con Rusia mientras EEUU, con los pies en la mesa y un puro en la boca, se sienta a contar por televisión los muertos que no son los suyos (como ha celebrado Biden recientemente). Quizá la lectura sea la de siempre: que al ciudadano cobarde, escondido tras una papeleta, únicamente le preocupa que se cierren las fronteras para que no venga un migrante y le quite su porción de miseria.