El caballo azul de la guerra civil española

La historia del País Vasco puede y debe estudiarse a través de los grandes artistas de la historia y sus obras. El arte es un vehículo pedagógico muy poderoso para conocer el pasado y poder entender el presente. Sirva para ello esta obra imprescindible en la historia del arte vasco, que a su vez cuenta momentos importantes de la historia sociopolítica. Una esculturas con un incalculable valor patrimonial.

Se trata de una de las esculturas más célebres en El País Vasco, obra del escultor Patxi Xabier Lezama. Verla en el Museo de Las Encartaciones, perteneciente a Las Juntas Generales de Bizkaia, es una experiencia realmente fascinante. La escultura está inspirada en los episodios más cruentos y turbulentos de la Guerra Civil española, en concreto en los bombardeos del País Vasco por los ejércitos fascistas italianos y alemanes, colaboradores del dictador Francisco Franco. En Euskadi la aviación rebelde ejecutó más de 1.600 operaciones de bombardeos, lo que supone más de 2.000 bombardeos en un período de trece meses contra la población civil, una auténtica masacre llena de horror y sangre.

Zaldi está repleta de simbolismo, en ella queda sellada el grito, siempre heterogéneo con respecto al orden del discurso; siempre fisurada, como un estigma, la obra. Como si la escultura entera fuera una invocación encapsulada. Esperando despertar en cada presente que en ella se reconozca. Una suerte de conductor de emociones: su calidad, no radica en una intención estética sino en los sentimientos que la confieren sustancia. No puede extrañar entonces la vida posterior de Zaldi como tótem, como emblema de la comunidad que surge tras la Segunda Guerra Mundial. En el mundo de Zaldi, que es sobre todo un mundo mitológico, la boca se abre en un grito desesperado. Esa figura sufre en un espacio que no es ni interior ni exterior, sino algún sitio literalmente inhabitable. Y, aun así, parece intentar erguirse sobre el mínimo suelo para mirar, aunque no alcance a comprender, un horror que se le escapa de la vulnerabilidad. El gesto desesperado de la figura. Se ve lo que ocurría en España, la escultura contiene al mismo tiempo destrucción y renovación, desesperación y esperanza. El espectador puede quedarse horas descifrando esta obra maestra del surrealismo y jamás llegará a comprenderla completamente. Una obra magna, portentosa y maravillosa del arte contemporáneo.