El creador santanderino Jorge Prieto lleva a Nave73 ‘Los Piragüistas’,

Madrid, 23 de abril de 2024. Dos personas que se pierden en la inmensidad del mar inician un viaje hacia lo desconocido. Con esta premisa rema ‘Los piragüistas’, un texto teatral de humor absurdo escrito por el creador santanderino Jorge Prieto, que ahora podemos ver sobre las tablas todos los viernes hasta el 17 de mayo en la sala Nave73 bajo la producción de la compañía Delinfame. Manuel y Fernando, dos aparentes amigos de mediana edad, se pierden durante una carrera de piraguas en el mar. Uno tiene ideas acerca del suicidio, al otro le está desapareciendo la cara paulatinamente. Deciden optar por la deshidratación como forma de despedida, lo que será el inicio de su viaje hacia el estado de transición entre la vida y la muerte. Acompañados por un primerizo barquero y confundidos por la deshidratación, tratarán de buscar su paz individual en continuo conflicto con el otro sin saber dónde se encuentran ni a dónde se dirigen. Un texto sin pretensión que llega al Salón Internacional del Libro La dramaturgia de ‘Los Piragüistas’, original de Prieto, supone su primer acercamiento a textos dramáticos y surge a partir de una escritura automática tras divisar una imagen concreta: «Fue una imagen en vivo en una bahía en la que vi dos piragüistas remando. Yo estaba haciendo ejercicios de escritura automática todas las mañanas y un día vi a dos en piragua y les puse a hablar a modo de guión. Fui tirando del hilo y salió un primer boceto de la obra. Este es mi primer texto y dio la casualidad de que se generó así. Estaba buscando mi voz, soltando, sin mayores pretensiones.» Dice Prieto. Un texto que le valió la mención honorífica a mejor dramaturgia tras la representación de la pieza en el Festival MUTIS 2023 (Barcelona) y la publicación de la obra en formato físico con ilustraciones de Javier Trugeda. Todo ello, bajo el paraguas de la editorial del propio Festival, Ediciones Mutis. Una oportunidad que le lleva hasta el Salón Internacional del Libro Teatral de Madrid en el Centro Dramático Nacional (CDN). El individuo despojado de todas sus máscaras Esta pieza, de la que ya pudimos ver una primera presentación el pasado año en el Teatro Lagrada, aborda desde la comicidad del enredo y el absurdo, temas universales como la relación que tenemos con nosotros mismos y la necesidad de confrontar ese Ego para conocernos mejor. Ideas inherentes al ser humano que atraviesan a los dos personajes principales de la pieza, interpretados por Jaime Cano e Iñaki de Eguía. Dos personas que, aisladas de toda civilización no tienen más remedio que enfrentarse a ellos mismos. Una situación de la que huimos constantemente en una realidad en la que nos convertimos en meros personajes construidos por los contextos sociales, políticos o familiares que nos haya tocado vivir. «En redes sociales creo que ocurre algo incluso peor, porque ese personaje es pura imagen, un avatar creado para un escaparate, te conviertes en tu propia marca y eso puede dar lugar a mucho sufrimiento. Hay un vacío muy profundo en eso que está tratando de ser rellenado con un confeti de validación social que no solo afecta a la salud de la persona-marca sino también a la de sus seguidores.» Señala Jorge Prieto, quien también es intérprete en la pieza junto a Paúl Moré y Varo Mogrovyan, acompañados por el espacio sonoro de Oliver Marcos. Datos de interés Lugar: Nave 73 (C/ Palos de la frontera, 5) Días: Viernes 19 y 26 de abril y viernes 3, 10 y 17 de mayo Hora: 19:30h Duración: 90 min Entradas disponibles aquí Ficha artística y técnica Dirección, dramaturgia y producción: Jorge Prieto Intérpretes: Iñaki de Eguía, Jaime Cano, Paúl Moré, Varo Mogrovyan y Jorge Prieto Dirección de movimiento y espacio sonoro: Oliver Marcos. Escenografía: María Melero Comunicación: Javier González, Adiria. Mediakit con recursos gráficos y dossier aquí