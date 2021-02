Mejor dicho, suelen ignorar a los egregios fracasados y también las vidas de los pequeños personajes que no lograron remontar.

A pesar de padecer de una estructura raquítica a lo largo de su vida —según pude leer en un informe médico que cierto día me mostró con impudicia—, él alardeaba de estatura.

En realidad, según me confesó en otra ocasión, él estaba verdaderamente disgustado con su cuerpo, que le impedía encarnar papeles de galán. Y estaba disgustado con sus escasas entendederas.

He de decir que todos estos reparos que se ponía, esos agravios que le dolían, no los pregonaba.

Una vez, sólo una vez, me los reveló enteramente, con detalle. En una noche de copas, de mucho trago, en el Tropical , en la playa. Éramos ya talluditos y generalmente muy reservados.

“Fuera inhibiciones”, me espetó aquella noche para levantar esas reservas. ¿He dicho disgustado, que estaba disgustado con su cuerpo? Su ingenio y su repertorio no eran mejores.

“He malogrado mi vida”, me soltó con amargura aquella noche de tragos. “He sido ignorado por la mayoría de los espectadores: por mis iguales y por mis colegas”.

La verdad es que yo no sabía a qué y a quiénes se estaba refiriendo: ‘Al’ había conseguido llevar una vida de titiritero que le permitía tener caravana y un público que aplaudía sus actuaciones. O sí, sí que sabía a qué se estaba refiriendo.

Estábamos acodados a la barra dely el ruido facilitaba la sinceridad efectivamente desinhibida. ‘El Niño’ no había llegado a nada, insistía. No lo desmentí.

Si lo pienso bien, entonces y ahora, prácticamente no quedan testimonios o pruebas de sus empeños. Tenía ambición y poco más.

No consiguió celebridad alguna, jamás, fuera de un circuito barato. A pesar del pomposo nombre que le había dado a su empresa, ‘Gran Compañía El Niño’, no logró ningún éxito de relumbrón.

No sé muy bien si yo tuve algo que ver con el desenlace. ¿Por qué digo esto? Porque su muerte sucedió a las pocas semanas de nuestra conversación etílica.

Fue odiado por ello, por esa muerte rencorosa. Al menos, las esquelas y notas que algunos de sus deudos o colegas publicaron en la prensa en mayo de 1978 no reflejan cariño.

Alguien pagó esas necrológicas simplemente para ultrajarlo. Por pudor no reproduzco el contenido de dichas notas. Me sorprendió que periódicos serios y formales admitieran esas muestras de inquina.

Aún me pregunto qué papel desempeñé en esta tragedia. Yo no pertenezco al mundo del teatro y mi amistad circunstancial e intermitente con ‘El Niño’ no justifica todo lo que sé o creo saber de su fracaso —ahora, sí— egregio.