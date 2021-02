Me gusta

Me gusta

Me gusta Cargando...

Sólo me consuelan en este sentido las palabras de Iñigo Errejón -escúchenlas si pueden- que acabó su brillante y necesario discurso con un “son ustedes un estercolero moral”. Algo que me hubiera gustado escuchar de alguno de los representantes del Gobierno actual. Mal vamos.

Y uno se sigue preguntando si no existe en este país de nuestros dolores una derecha, unas personas, ciudadanos y ciudadanas de derechas, que nunca hayan tenido relación con el PP o con el franquismo. Es decir, una derecha DECENTE moral e intelectualmente.

¿Han escuchado a alguno de esos dirigentes condenar con nombres y apellidos de forma pública a sus predecesores? No, ni lo harán: cortesía profesional, se llama eso.

Pero, siendo esto de una gravedad extrema, no es, desde mi punto de vista, lo más grave. Porque un institución -partido político- que durante tres décadas utiliza su “cerebro” para orquestar un sistema delictivo no desaparece en veinticuatro horas, sustituyendo al “capo”. Los actuales dirigentes del PP siguen ocupando la misma sede, pagada con dinero fraudulento, que ocuparon sus maestros y predecesores, ponen sus posaderas en los mismo sillones y, además, la inmensa mayoría han sido bautizados por el “pater corruptorum” para ocupar los cargos de responsabilidad que han dado pie a que hoy ocupen los corruptos sillones que ocupan.

6. Según declaración del propio tesorero -“me prometieron que si no profundizaba en las acusaciones, mi mujer no iría a la cárcel”– se intenta influir en el(esto en román paladino es “comprar jueces o magistrados”).

¿Sería noticia hoy, día 5 de febrero del 2021, un titular sobre el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón ? Parece que no, a no ser que se aportaran datos muy relevantes sobre el hecho, desconocidos hasta ahora.

Sobre JuanJ Jurado 6 artículos

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.