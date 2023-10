El niño mudo

M Punto Rajoy ni al Sagrado Líder de Corea del Norte, dos señores que han llegado muy lejos sin hablar, como nuestro niño. Por eso, por adelantarse nuestro niño a nacer antes que M Punto Rajoy y el Sagrado Líder de Corea del Norte, nuestra preocupación subió a desasosiego. ¿Qué va a ser de nuestro niño tan mudo en un mundo donde hasta los directores del banco cuando terminan su jornada laboral se convierten en teleoperadores y llaman a los clientes para venderles ollas exprés o abanicos asiáticos? Teníamos un niño en la familia que no hablaba. Entonces no conocíamos ani aldos señores que han llegado muy lejos sin hablar, como nuestro niño. Por eso, por adelantarse nuestro niño a nacer antes quey elnuestra preocupación subió a desasosiego. ¿Qué va a ser de nuestro niño tan mudo en un mundo donde hasta los directores del banco cuando terminan su jornada laboral se convierten en teleoperadores y llaman a los clientes para venderles ollas exprés o abanicos asiáticos?

Una vez que yo volví de un largo viaje a Corea del Norte o un sitio que se le parecía, nuestro niño salió a mi encuentro gritando:

-¡Que ya sé hablar, que ya sé hablar!

Y sin darme tiempo a subirme más la euforia, nuestro niño continuó cagándose en esto y aquello, en este y en aquel, y para terminar, remató:

-¡Y me cago en too lo que se menea!

Hace unos días, antes de venirme yo al paraíso donde el esplendor en la hierba es una costumbre, contraté Internet para mi segunda vivienda, según las instrucciones de Movistar. Yo no quería, pero mi santa que está en todo, dice que si no me doy al vicio no soy nadie.