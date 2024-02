Tengo un nudo de lágrimas en el cuello, de esos gordos que me lo paraliza, endurece y me alumbra brillante y acuosa la mirada.

Lo veo con esa chaqueta de lana sencilla, vieja, incluso con polvo blanco adherida a ella y me entra una ternura infinita y la emoción me embarga hasta ahí dentro del corazón, donde andan de fiesta, como él bien destaca, los sentimientos.

Ayer tarde, bloc digital de notas en mano, apunté todas y cada una de esas frases que dicta la voz del que ha entendido bien en qué consiste esto de vivir. Emocionantes mensajes que me guardo para lo que me quede del camino.

Hay que trabajar para vivir, el que no produce algo está viviendo a costilla de alguno que trabajó, pero la vida no es solo trabajar, hay que dejarle un buen capítulo pa la locura que tenga cada uno.

La filosofía no está de moda porque no se cobra. Pero hay demasiada infelicidad en el mundo. No solo pobreza. Hay pobreza en el pensamiento y en el alma.

Me da la sensación de que hay un avance tecnológico brutal pero no hemos avanzado nada en valores.

No se puede deshumanizar el conocimiento, el conocimiento tiene sentido si está en vivir del humanismo, si hace o no hace a la suerte de la gente y el solucionar los problemas de la gente.

La cuestión climática no la puede arreglar ningún país por si solo, tiene que ser a nivel global. Y sabemos lo que hay que hacer, hace más de treinta años que la ciencia nos dijo lo que había que hacer, pero no lo hacemos. Y entonces ahora tenemos el regalito, doscientas mil hectáreas prendidas fuego por España, una ola de calor, sequía en Europa.

No es que no haya medios para paliar las consecuencias del cambio climático, es que los estamos despilfarrando en armas, guerras, cohetes.

No creas que el sentimiento es una peculiaridad de los humanos, los animales tienen sentimiento, hermosos sentimientos tienen también. Las piedras no tienen sentimientos, la madera no tiene sentimiento, los minerales no tienen sentimiento, lo que tienen sentimientos son las cosas vivas, hasta las plantas.