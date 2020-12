El rey de la casa

¿Existe el progreso moral, ya conseguido e irreversible? No. La moral se derrumba o retrocede cada vez que obramos a nuestro antojo, saltándose normas justas y compartidas.

No somos angelitos, cierto, pero tenemos algunas obligaciones morales, deontológicas, políticas: de pura hermandad.

No somos santos, por supuesto, pero tenemos conciencia, un tribunal interno que sopesa nuestros actos. Y una justicia externa que nos observa, nos fiscaliza y, eventualmente, nos procesa.

No eres un santito y no estás obligado a ser bueno todo el tiempo, pero si tu figura tiene trascendencia pública debes reforzar la ejemplaridad de la conducta.

Si no lo hiciste no te escudes en la inmunidad y no te excuses por haber tenido una infancia triste o carente, sin calor emocional y sin cuidado familiar.