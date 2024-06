¿A quién se le ocurre dejar un trono abandonado en el campo? El primero que lo vea, querrá sentarse. Eso fue lo que yo hice: aparqué el coche y me senté a ver el mundo desde el trono. Créanme si les digo que el mundo se ve igual desde un trono que desde una silla de enea, lo importante es no estar ciego.

Al cabo de un rato llegaron dos guardias civiles. Aparcaron el coche junto al mío. Subieron al collado. Buenos días, caballero, ¿le ocurre algo? Nada, gracias a Dios. ¿Está usted bien? Mejor que nunca. ¿Podemos saber qué hace usted sentado en esta silla? Querrán decir ustedes, en este trono. ¿Trono? Sí, trono, pero no se asombren, también Sancho confundió los gigantes con molinos de viento. Ah, dijeron ellos. Estoy aquí descansando del camino y contemplando el mundo, no se preocupen, la tierra sigue separada del cielo, los ricos más ricos, los pobres más pobres y los tontos más tontos.

¿Y adónde va usted, caballero, si puede saberse? Naturalmente que puede saberse, pero no voy, vengo. ¿Y de dónde viene? De Morón de la Frontera, de Salud Mental –intercambiaron una mirada suspicaz y se apartaron un poco- El psiquiatra me ha dado el alta. Saqué del bolsillo el documento y se lo enseñé. Lo leyeron. ¿Sería tan amable de enseñarnos la documentación? Faltaría más. Se la di. La vieron bien. Me la devolvieron.