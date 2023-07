Elecciones generales, o el delirio del mundo al revés

Del PP sabemos que, en lo peor de la pandemia, decidieron llevar a los hospitales a los enfermos leves para dejar en las residencias a los graves, donde murieron como cucarachas quienes no tenían contratado seguro médico privado en un número que no ha tenido gravedad similar en toda Europa.

Por no hablar de que volverán los que nos dejaron para la historia al tonto de las Azores , los que utilizaron la mentira como arma de desinformación masiva el 11-M, los incompetentes del Prestige o los del rescate financiero a la banca privada que iba a devolver hasta el último céntimo y no ha devuelto ni uno.

Al final, este régimen de democracia incompleta nos ofrece votar entre seguir igual o una nueva suerte de franquismo. No nos caemos ahora del guindo descubriendo que esta democracia no la hicieron pensando en nosotros. Obviamente, no nos permiten elegir lo que queremos, pero sabemos que no queremos la opción que viene. Es como cuando en tu trabajo ves que la empresa ha preparado una lista para las elecciones sindicales, que les permita manga ancha para pactar despidos o impedir reclamaciones de los compañeros, y, aunque no te seduzcan los Comités de Empresa, sabes que ahí necesitas cerrarles el paso.