En defensa de un trabajador de CCOO de Girona.

Desde estas líneas queremos denunciar una injusticia laboral del sindicato CCOO de Girona hacia uno de sus propios trabajadores, un acto de represión sindical. Se trata de un trabajador, Alfons E. P., que lleva más de 30 años trabajando como contratado en funciones técnicas y de asesoramiento, y de valía contrastada. Sin embargo, ahora la dirección sindical de Girona le está modificando por segunda vez sus condiciones laborales por haber reclamado sus derechos laborales.

El trabajador presentó sus demandas ante el Juzgado Social n.º 3 de Girona y ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En ambas sentencias se falló a su favor, exigiendo al sindicato que «repose al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo y, en consecuencia, en su categoría laboral, grupo 4, nivel 1» y que «vulnere sus derechos fundamentales», en concreto, el derecho a no ser represaliado por reclamar sus derechos (derecho a la indemnidad y a la tutela judicial efectiva), así como a una indemnización por daños y perjuicios. En concreto, el derecho a no ser represaliado por reclamar sus derechos (derecho a la indemnidad y a la tutela judicial efectiva), así como a una indemnización por daños y perjuicios.

¿Cuáles son los argumentos por los que la dirección sindical no aplica las sentencias? En un primer momento le decían al trabajador que sus funciones de carácter sindical no le correspondían; ahora, cuando los tribunales condenan al sindicato a devolverlas, ponen en marcha un nuevo procedimiento de modificación de condiciones y dicen que no quieren que las haga porque han decidido que ya las harán otras. Todo ello es una mala praxis propia de las peores empresas, que trata de esquivar el cumplimiento de las sentencias, con lo que continúa la vulneración de derechos fundamentales. Esto supone un uso fraudulento y abusivo del derecho de organización que tienen las empresas.

Los afiliados y afiliadas hemos iniciado la campaña «No a la represión sindical a CCOO» ante el abuso de derecho que está cometiendo la dirección sindical al incumplir los principios del sindicato y del sindicalismo de clase. El objetivo es evitar el cumplimiento de las sentencias a favor de su propio trabajador, Alfons E. P. Hemos intentado que la dirección sindical reconsidere su actuación, pero no vemos voluntad de solución favorable por parte del trabajador. Todo lo contrario, mostrando una desconsideración hacia él, también vinculada a su actividad sindical como miembro de la corriente crítica de CCOO de Girona «Por un giro sindical a la izquierda» y como parte de las listas durante 24 años (6 congresos), defendiendo un sindicato de clase, asambleario y combativo.

El 2 de octubre de 2018, en el informativo «Anochecer» de TV Girona, el secretario de comunicación de CCOO de Cataluña y la reunión que tuvimos con la secretaría general de CCOO Girona manifestaron que están cumpliendo las sentencias. Tenemos que manifestar rotundamente que es totalmente falso y que este engaño público es motivo para pedir sus dimisiones.

Por lo tanto, queremos mostrar públicamente nuestro total apoyo al trabajador y exigimos el cumplimiento de las sentencias ganadas por este y que la dirección del sindicato retire la impugnación de la sentencia al Tribunal Supremo.

Àngel González Moreno firma este artículo junto con 59 afiliados y afiliadas de CCOO.

