Entrevista a Israel Ruiz Salmón, Coordinador de IU Cantabria

Israel Ruiz Salmón tiene 30 años y es Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Químico y Magíster en Ingeniería Química ‘Producción y consumo sostenible’ por la Universidad de Cantabria (UC), y Doctor en Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología por la Universidad católica de Lovaina (UCL), en Bélgica

Coordinador de IU desde 2020.

Antes de nada quiero saber ¿Qué motivos te llevan a la participación política en unos tiempos tan movidos y difíciles para la izquierda?

-Observaba las condiciones a mi alrededor, provengo de una familia trabajadora donde nunca sobró el dinero. Me daba cuenta de que era posible echar una mano para colaborar en la mejora de la sociedad. Decidí vincularme a Izquierda Unida pero también sopesé implicarme en activismos social y ecologista. Eso es hacer política, todo es importante y suma, desde implicarte en la lucha cotidiana vecinal como en la ecología, el feminismo o cualquier cosa que mejore la vida de la sociedad. La lucha que puede suponer intentar mejorar las comunicaciones, o la asociación vecinal y ecologista es muy importante. Sentí esa necesidad y me impliqué en intentar cambiar mi entorno. Creo que es muy importante la implicación personal en lo público, es fundamental la lucha tanto vecinal, sindical, ecologista…

Supongo que eres consciente de la dificultad que va a tener conseguir una representación de importancia en las elecciones municipales y autonómicas de 2023 ¿Crees posible ofrecer opciones de conseguir resultados importantes? –

No solo lo creo, es que sé que va a suceder. Estamos construyendo el entramado perfecto para obtener una representación importante. Estoy convencido de ello porque llevamos tiempo trabajando y hay opciones muy consistentes. Realizamos un trabajo desde la base, escuchando a la población, yendo a los municipios con humildad para aprender y saber qué demanda la gente. La sociedad se construye con los vecinos, tejiendo redes de comunidad. Tiene un ejemplo de lo que digo en tejido que ha construido sobre la protesta de los proyectos eólicos. Ha surgido de forma espontanea sin coordinación aparente y han permitido construir un entramado de protesta vecinal muy interesante. Es necesario el cambio energético pero los vecinos han dicho: “no queremos que se haga de esta forma, somos conscientes de la necesidad de cambio energético pero no así”. Sin contar con la población, de forma piramidal. Hay debate; es importante la cooperación municipal, autonomica, también nacional, por supuesto, dando respuesta a las necesidades de la gente.

Los pueblos merecen alternativas, si tú miras las políticas del PRC y Psoe, son totalmente continuistas, no ofrecen alternativas de fondo para ningún problema porque les interesa mantener un statu quo y el poder. No hay soluciones a los problemas de verdad . Yo que vivo en un pueblo, lo constanto constantemente. La falta de escucha del poder político hacia la ciudadanía. Y sí, te confirmo, tenemos la ambición de gobernar Cantabria. También, por supuesto, en una mayoría de ayuntamientos.

¿Es Cantabria una comunidad tan conservadora como dicen las cifras o por el contrario crees que falta motivación para que se movilice el grupo abstencionista y pueda volcar los resultados? En el segundo supuesto ¿qué medidas, de tenerlas afronta IU y tú mismo para conseguir movilizar a una juventud neutra en política?-

-Cantabria no es conservadora per se…Lo que sí tiene es una realidad política y mediática en donde entra un elemento conservador que es el PRC. Su línea es llegar a alianzas a diestra y siniestra con la única meta de mantener el poder. Ahora mismo hay un gobierno absolutamente conservador, no busca los intereses de Cantabria, como ejemplo está la ley de suelo que mantiene el apoyo del PP, que no beneficia en nada al sector primario. Tampoco hay progresismo por la parte que corresponde al Psoe, ni una defensa de los intereses regionales por parte del PRC. En absoluto, ambos defienden su permanencia en el poder, sin más. No, Cantabria no es más conservadora que otras comunidades vecinas. Lo que ocurre es que el centro se ha derechizado…No hay reivindicación social y sindical como en las décadas de los ochenta y noventa. Queremos construir sobre la realidad pero trabajando por un horizonte socialista y progresista. Hay elementos nuevos, como en la ciudad de Santander, donde se han creado asociaciones vecinales, librerías y grupos de opinión con amplitud de miras progresistas. Esos movimientos existen y queremos aglutinarlos para que tengan representación tanto en el Parlamento de Cantabria como en los Ayuntamientos–

Enumera si es posible los principales problemas que afronta nuestra comunidad y luego el país entero–

-Seguimos enfrentando los mismos problemas de siempre porque aquí el inmovilismo es ley. No se hacen progresos en, por ejemplo las políticas urbanísticas que son inexistentes. Simplemente no existen, y no es opinión, es que no hay nada, si miras a Asturias o Euskadi te das cuenta que allí se ha legislado, aquí no. Hay un inmovilismo total por parte del PRC, que piensa que cualquier movimiento normativo no tiene repercusión en los votos y prima mantener el poder antes que hacer avanzar la región. Hay un problema acuciante de vivienda como en el resto del estado y no se hace absolutamente nada al respecto. Hoy acceder a una vivienda digna en Santander para gente de economías medias es complicado, muy complicado. Hay que dar respuestas porque son problemas que arrastramos desde siempre-

Está segura la coalición entre Podemos e IU para la confrontación electoral autonomice y municipal.

-Lo que anunciamos en Junio de 2021 es que había una agenda común y que vamos avanzando en su consecución. Se están tejiendo redes de confluencia, en serio. Es importante que debajo de cualquier coalición haya un tejido profundo de confluencia sin improvisaciones que a mi juicio pueden ser letales. Se trabajó mucho de forma sosegada y discreta en la consecución de una coalición que pueda llevarnos a un éxito en las próximas elecciones. Hay detalles y matices que nos pueden diferenciar pero que se aúnan en la misma dirección. Sí, puedo decir que vamos a una candidatura conjunta porque sería absurdo ofrecer al votante diferentes opciones que son similares. Con matices diferenciadores pero con un fin común. Tenemos, diría que estamos obligados, a ofrecer una opción común a Cantabria, porque hay gente en nuestra región que no se siente representada y no sería lógico hacerles elegir entre cinco papeletas –

¿Qué crees que falló en la suma de la coalición en las anteriores elecciones nacionales? para que no se sumaran los votos? Los dos partidos por separado juntaban una cifra y juntos no salían las cuentas–

-Seré breve en la respuesta porque no soy politólogo. Creo que a la gente no les gusta repetir las cosas. Repetir las elecciones no gustó, se quedó en casa mucha gente. Otra cosa es que cuando se juntan dos proyectos es posible que se queden fuera algunos elementos que no sumaron, lo cual es lógico. Con el tiempo, realizando un análisis pausado después de pasado el tiempo, pensamos que esas diferencias son hasta positivas siempre que estén bien trabajadas y explicadas para que el mayor número posible de gente se sienta representada-

En Santander Miguel Saro ha comunicado que abandona la política ¿hay recambio para conseguir una presencia numérica importante en el Ayuntamiento de Santander? Este Ayuntamiento es especialmente inmovilista. No ha cambiado de color desde el franquismo. Cambian los nombres pero no la forma de hacer política. Es una herida profunda que llevamos la gente progresista de Santander–

–En 2023 va a haber candidatura para el Ayuntamiento de Santander potente, créeme. En 2019 vimos una posibilidad, frustrada, de ver un cambio. Si analizamos el PP gobierna con el apoyo de Cs, no hay mayoría absoluta del PP, gobierna en minoría. En 2023 hay posibilidades reales de ofrecer alternativas de izquierda. Existen personas que pueden tirar del carro pero lo importante es, como decía antes, salir a los barrios, escuchar a la gente, comprender las necesidades y saber transmitirlas con audacia. En Santander y en cualquier ayuntamiento de la región hay mucho que hacer.

Los servicios municipales están externalizados totalmente, se llevan a cabo por empresas ajenas al ciudadano cuya mira es la económica. No hay más que salir a las calles y ver los contenedores de basura y como está la ciudad de sucia, desatendida. El transporte es otra lacra mejorable. No hay comunicación rápida, eficaz entre las distintas zonas de la ciudad. Se hizo esa cosa del MetroTUS que fue una locura inútil. Una ciudad debe tener transporte público que sea razonable para la ciudadanía. La movilidad es otra cosa que falta tomarla en serio. Los gobiernos municipales de Cantabria van a rebufo de otras ciudades. Volvemos a nombrar el problema de la vivienda, no hay políticas municipales para rehabilitar viviendas y poder ofrecer a la gente viviendas dignas y asequibles. Claro que la ley de Vivienda que ofrece la Consejería, ya hemos visto que no solucionará absolutamente nada de los problemas habitacionales de la gente de la ciudad-

¿Qué auguras en las próximas elecciones? Veremos un gobierno de coalición entre VOX y Pp o por el contrario eres optimista en los resultados y se puede conseguir un frente amplio de izquierda.

–Es tan posible eso como que nosotros podamos gobernar. Te repito lo que dije antes, es matemática electoral. Te devuelvo la pregunta, con la clave del PRC ¿Está dispuesto el Partido Regionalista a formar un tripartito con la izquierda? porque ahí podemos tener la clave del futuro

¿Qué hará el PRC si tiene que aplicar leyes ambiciosas? ¿Están dispuestos a avanzar en políticas sociales? Evidentemente estamos viendo que el PP se está escorando tanto hacia la extrema derecha que no tenemos ninguna duda en que gobernarían con Vox sin ningún problema como lo están haciendo en otras partes con lo que eso puede suponer de recortes de derechos. La pregunta es ¿qué va a hacer el PRC? y ¿el Psoe? ¿están dispuestos a gobernar con partidos a la izquierda? Esa es la pregunta que deben responder ellos. Al PRC le vemos que en muchos casos, como la ley de suelo que antes te nombraba, se alinea con el PP, o con el tema de las macrogranjas, tanto PP como Psoe, se han aliado con los bulos propagados por la extrema derecha.-

Procedes de una zona rural, La Cavada , donde es posible que exista la percepción de los problemas agrícolas y ganaderos del norte de España. A tu juicio que problemática es más acuciante y que medidas propone la posible coalición para paliar los problemas existente

-Creo que las batallas culturales que se están dando ahora mismo con Díaz, Garzón, Montero, Belarra . Se dan las circunstancias óptimas para ofrecer optimismo. Se están haciendo cosas importantes en los derechos de los trabajadores, insuficientes, claro está pero que mejoran y mucho lo de antes. Son políticas que defienden los enfoques tanto del mundo del trabajo, como del feminismo. Siempre habrá critica y debemos hacer pedagogía y explicar que los mimbres son los que son, ¿queremos llegar a más? claro, pero la realidad es la que es. Yolanda Díaz tiene un gran equipo detrás que hacen un trabajo tremendo y eso se trasmite, con el cumulo de datos que lleva al Parlamento , la oposición se desespera porque no pueden rebatirla nada, les produce una impotencia atroz, a la vez que la ciudadanía contempla a una persona segura, firme en sus convicciones que trabaja en condiciones pésimas. En estos momentos salen los datos del paro y ¡oh! sorpresa, la ministra comunista como la llama la oposición, a pesar de las medidas que se han tomado en torno a la mejora de condiciones salariales y legales de los trabajadores, el paro desciende. Son realidades constatables. No son todo lo amplias que queremos, claro, pero suponen un avance y una gran esperanza para la ciudadanía que yo creo se da cuenta de qué y quienes tirar del carro en este gobierno-

No crees que el gobierno de coalición peca de pacatería…o de cobardía ante los verdaderos problemas del país y eso produce una aguda decepción que puede traducirse en las urnas. La oposición da siempre el mismo puñetazo en la boca, ¿Por qué no se es más contundente con las medidas sociales?-

–Es cierto que en democracia es el más izquierdista de muchos años…es así. ¿Nos gustaría tener políticas más ambiciosas? por supuesto. Por otro lado, creo que se están cambiando cosas importantes para la ciudadanía, como te decía antes. Son políticas necesarias después de lo realizado por el PP en las legislaturas anteriores pero hay que seguir tensando la cuerda. La postura de UP en el gobierno, creo que está aflorando las contradicciones de un PSOE que se apunta en el último momento a las reformas. El ejemplo está en el tema del bulo de las macrogranjas, donde hemos visto la verdadera cara de muchos. Creo que el PSOE es el verdadero lastre del avance de las medidas progresistas. Mira, el ejemplo de la ley de Eutanasia. La presentamos nosotros hace tiempo en el Parlamento, el PSOE votó en contra ¿por qué? sencillamente porque no podían capitalizarla como suya. Ahora la traen con el marchamo de que los avances sociales vienen de su mano. Es una obsesión que tienen: o de ellos o nada…y eso lastra los avances. Creo que se está viendo a través de lo que ocurre en el gobierno la cara de la verdad. Parece que tienen la necesidad de ser ellos los que propician los avance y si no, los frenan.

Qué margen de autonomía tienen hoy los gobiernos. Que posibilidad de autogobierno tiene un país tal como se presenta la globalización de los mercados

–Si nos atenemos a las leyes, sí, hay margen, otra cosa es que se aproveche para mejorar la vida de la gente. Las leyes se dan dentro de un sistema capitalista, eso es así. Te pongo un ejemplo claro. La política de adjudicación de contratos públicos. De siempre se han adjudicado a los que ofrecían unos costos más bajos. Nada más, las administraciones no contemplaban otros supuestos tan importantes o más, como que tipo de sistema de trabajo tenían la plantilla y cuáles eran las condiciones laborales de esas empresas, que respeto por la ecología ambiental había como política de empresa. Solo se atendía al dinero. Ahí, por ejemplo, sí hay margen, con respecto a Europa que tiene leyes bastantes protectoras porque es consciente de la emergencia climática. Son insuficientes pero bastante más conscientes que en los estados. El ministerio de Consumo acaba de aplicar las directrices europeas sobre la obsolescencia programada que Europa ha regulado. Hay cierto margen y lo digo poniendo comillas en la mejora ambiental, por ejemplo. Claro que las políticas de inmigración son terribles, externalizando el problema, llevándolo a terceros países, que es como meterlo debajo de la alfombra para no verlo. En eso hay que hacer una gran pedagogía porque es cierto, son políticas verdaderamente asesinas. No hay nadie ilegal, por el hecho de existir tenemos derecho a vivir con dignidad y buscar la seguridad en cualquier parte del mundo-

-¿Hay algún plan o proyecto para movilizar el abstencionismo? Entendemos que es un grave problema democrático la cantidad de personas que no consideran una prioridad el voto, que se abstienen y con ello pueden alterarse los resultados democráticos de unas elecciones. Piensas que es apatía, falta de ilusión o decepción ante políticas que poco o nada le dicen a la gente que no va a votar.

-Las variables para votar o no son múltiples. Lo que debemos plantear desde la izquierda es, por un lado, explicar la utilidad del voto dentro del sistema democrático en el que vivimos y que votar cada cuatro años no es la única forma de participar en los asuntos públicos, sino que los representados deben contar con herramientas que permitan la fiscalización de los representantes; por el otro, que aquellas personas que opten por no participar políticamente no sea como consecuencia de la falta de acierto o la insuficiencia en las medidas tomadas. En caso de que no se consiga al pie de la letra lo que dice el programa con el que te presentas a las elecciones, yo soy partidario de la honestidad y la pedagogía en la política, valores quizá no muy frecuentes, es decir, explicar qué se ha hecho, sin triunfalismos, y qué no se ha podido llevar a cabo y cuáles han sido los motivos.

–Que problemas, a tu criterio, afecta a la región en su faceta ganadera y agrícola. Y a los municipios pequeños y aislados de las urbes.

-El sector primario en Cantabria lleva mucho tiempo abandonado por los sucesivos gobiernos regionales porque la ausencia de políticas públicas ha llevado a cientos de explotaciones familiares a cerrar o a depender excesivamente de la Administración, restando así su autonomía financiera y su competitividad. Por ejemplo, desde 2004, Cantabria podía haber flexibilizado las medidas para que los pequeños productores pudieran hacer venta directa con mayor facilidad , sin embargo, ha tenido que llegar el Ministerio de Consumo, en plena pandemia, para apoyar al sector primario. Cantabria podría haber optado hace tiempo por dejar de ayudar públicamente a las grandes distribuidoras que pagaban por debajo de producción o desarrollar una Ley para la gestión directa de comedores escolares, de hospitales y de residencias públicas y así pagar un precio justo sin intermediarios a los productores. Sin embargo, nada de esto ocurre y ha tenido que llegar el gobierno de España, tras el impulso de Unidas Podemos y otros grupos, con el voto en contra de PP y Vox, ha prohibir la venta a pérdidas dentro de la Ley de la Cadena Alimentaria. Otros temas, como la Política Agraria Común, que beneficia a quienes tienen la tierra y no a quienes la trabajan, la convivencia con el lobo que el PRC no ha sabido gestionar para ayudar al sector primario a adaptar sus ganaderías pese a que les hemos puesto desde hace años las propuestas encima de la mesa; la futura Ley del Suelo o los grandes polígonos eólicos que van a posibilitar partir fincas, hoy pacidas por ganado, en dos o, directamente, hormigonarlas y perder su potencial agrológico.

Con respecto a los pequeños municipios, sus necesidades son las mismas que en las grandes urbes, con la diferencia de que no son cubiertas: transporte público, acceso a centros de educación y salud próximos, vivienda, cultura, empleo. Siendo iguales las necesidades, las recetas a aplicar son distintas y requieren de un enfoque coordinado entre administraciones que no existe, además de un diagnóstico que, hoy por hoy, es equivocado en muchos casos. Poner cajeros automáticos en la Cantabria más rural quizá palie parcialmente el acceso a dinero para el día a día, pero no estás teniendo en cuenta la brecha digital e intergeneracional que afecta a las personas mayores, que son la población mayoritaria en los pueblos. Además de haber permitido a las entidades financieras cerrar sedes con atención presencial para luego darle dos millones de dinero público al Banco Santander, que previamente cerró oficinas, para que te instale los cajeros. La banca siempre gana…

–Nos hemos olvidado de la segunda ciudad de Cantabria, de su problemática como ciudad duramente castigada por la crisis industrial ¿Crees que Torrelavega tiene características diferenciales del resto de la región, y de Santander?

-Siempre habrá problemáticas y soluciones comunes para los distintos municipios, como he mencionado previamente con las necesidades que toda persona tiene viva donde viva: transporte, empleo, vivienda, salud…En el caso de Torrelavega, además, su tradición industrial ha sido desmantelada dejando grandes cifras de desempleo que todavía hoy se notan, también en buena parte de la comarca del Besaya o de Campoo. La recuperación de los espacios industriales ahora degradados debería ser una línea prioritaria de actuación, en lugar de crear nuevos polígonos como pretenden en Las Excavadas, cuyo suelo es de alto valor agrológico y sus usos deberían dedicarse al sector primario fundamentalmente. Torrelavega, como Santander y otras grandes ciudades, comparte el cierre de muchos negocios locales. Basta darte un paseo por sus calles. El fomento de nuevas actividades desde lo local es el criterio más óptimo desde un punto de vista económico, social o ambiental. Consumir en la tienda del barrio es un potente dinamizador de la economía e implica una gran concienciación colectiva a la que debemos contribuir.

Agradecemos a Israel Ruiz Salmón el tiempo que nos ha concedido y la claridad con que sus palabras nos exponen una realidad y la esperanza de cambiarla.

María Toca Cañedo©

