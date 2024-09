Europa y la rana hervida

Cuando yo acababa de cumplir 8 años , este país celebró el referéndum sobre su permanencia en la OTAN. En el colegio lo hablábamos entre los amigos, y recuerdo el argumento que me decía un compañero cuyos padres votaban SÍ : “es que si un país ataca a España, la OTAN nos vendría a ayudar”. El resto asentía, reafirmando que, claro, necesitamos protección. Pero yo me quedaba pensando: ¿y quién va a querer atacar a España?

EEUU está sacando un brutal rédito económico de la guerra a costa de Europa. Ha reflotado a la OTAN (organización que jamás ha resuelto ningún conflicto; más bien ha destrozado todo lo que ha tocado), ha conseguido que los países europeos, que vivían un periodo de calma, pasen a aumentar escandalosamente sus presupuestos militares para comprarles armas… Y su presidente ha explicado en varias ocasiones que la guerra en Ucrania está siendo un éxito porque los muertos los ponen los ucranianos. Si fuera ucraniano, no se me ocurriría una mejor razón para poner fin a la guerra. Pero, claro, en las ocasiones en las que han estado de acuerdo rusos y ucranianos para firmar la paz, alguien les ha levantado de la mesa (incluso, tras unas negociaciones fructíferas en Turquía, apareció muerto el negociador que representaba los intereses de Ucrania ).

En una guerra imposible (porque unos no la pueden ganar y otros no la pueden perder) Europa ha ido tragando todos los sapos posibles. Primero, comenzó a hablarse de enviar municiones a los ucranianos para defenderse (nunca serían para atacar, porque eso sería entrar en guerra). Después comenzaron a enviar fragatas. El mismo Biden dijo que no mandarían aviones, porque eso sería dar comienzo a la tercera guerra mundial. No tardaron en enviar tanques. Los más modernos de la industria alemana y estadounidense. En formar a cientos, miles de soldados ucranianos (miles de ellos en territorio español, donde nuestro país lidera misiones de formación). Misiles Taurus alemanes se han utilizado para atacar Crimea y en la última aventura ucraniana invadiendo territorio ruso se ha usado armamento pesado francés. En dos años, ya han enviado los cazas más avanzados, misiles de largo alcance y traspasado casi todas las líneas rojas… lo último, permitir que se usen en territorio ruso y dar el OK a violar el derecho internacional defendiendo hacer exactamente los mismos crímenes que ha hecho el otro. Ya solo falta permitir el uso de armas nucleares. Ucrania ha deseado desde el primer momento la entrada de la OTAN en la guerra, y, de alguna manera, lo ha conseguido (aunque sea en una de esas guerras sin declarar oficialmente, como la de EEUU en Vietnam). En estos días, Polonia ha activado sus sistemas antiaéreos porque aviones rusos han sobrevolado su país. Y, mientras cada día jugamos a la ruleta rusa, los europeos hacemos vida normal. No exigimos a los sindicatos una huelga general indefinida hasta que pare esta barbarie que se ha llevado por delante la vida de (según estimaciones) más de 100.000 soldados de cada bando.