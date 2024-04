Extremo de la trenza.

Llevaba días que su recuerdo andaba cogido a los extremos de mi trenza, como una suerte de manos cuando estiran de una cuerda, para que no se les escape, para que no los olvides, para sentir el aire en la cara cuando quiera que yo aumentara el ritmo de mis zancadas y echara a correr.

Visualizar regalos en forma de videos que viajaban sin maleta de cabina ni checking en la puerta de embarque, me ha devuelto a lo realmente importante de las relaciones que terminan y es que fui tan feliz mientras duró, que sus ciento un fallos de no saber despedirse quedan en apenas una frase chiquita en el último segundo de los créditos.

Hoy me he deshecho la trenza a la que andaba cogido su recuerdo y para que no cayera y se lastimara, lo he vuelto a depositar en el corazón, en ese lugar donde reposan aquellas vivencias imperecederas.