Fantasías sexuales

Tú me hablas de fantasías y a mí me sale contarte algo impostado y construido acerca de tipos musculados, disponibles, atractivos y muy deseables.

–Mira, esto que te explico no se lo he revelado a nadie. Y nadie es mis amigas, mi ginecóloga, mis hermanas o mi pareja. Nadie es nadie.

Mientras, yo ese día no iría a trabajar, dormiría doce horas, comería hidratos sin temor a engordar, me daría un masaje que me descontracturara, quedaría con él para tapear y nos miraríamos a los ojos sin hablar mucho, sentiría su presencia y lo olería, iríamos a casa (no necesito hoteles luminosos) y tendríamos un sexo lento, pasional y entretenido, horas de paseos lúbricos por nuestros cuerpos hasta quedarnos dormidos.

Mi fantasía no es nada tropical, como verás, ni kinky o peculiar.