Firmeza en el amor.

Se me enseñó a ser neutral, a poner cara de póker, a no implicarme en exceso, a no generar supuestas «dependencias».

Se me enseñó a confrontar casi todo, a pelearme casi con las defensas ajenas.

Se me enseñó a ser cicatera con los afectos como forma de protección y para evitar las tan temidas transferencias.

Se me enseñó a estar desideologizada, a no posicionarme claramente.

Se me enseñó a mirar el mundo y las relaciones de forma equidistante y sin perspectiva de género, de clase, de raza, económica, de edad.

«No hay buenos ni malos» como idea nuclear.