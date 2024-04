Podcast sobre la fortuna de los Franco. O como expoliaron a un pueblo después mientras lo destruían.

Expoliaban España mientras engordaban de forma chulesca su patrimonio. La patria de los patriotas se entiende de una forma singular, eliminan a quien se les oponga, reparten riqueza a sus fieles y ellos roban todo lo que hay. El pueblo…¡ay! ese pueblo se divide en dos partes. Una minoría fiel, sumisa y cobarde que sigue los parámetros del dictador recibiendo por ello bula y exención de cumplir las leyes por lo que se puede enriquecer libremente y la otra parte, asiste callada y temerosa al desguace de todo atisbo de libertad y sin potestad para hacer casi nada porque las fuerzas cipayas de la dictadura son peligrosas. En cada esquina hay delatores que controlan hasta el pensamiento por lo que una nube de silencioso oprobio teñido de plomo se extiende por el país hasta conseguir destruir la memoria de lo que pudo ser, de lo que fue…Olvidar las libertades, olvidar los derechos, es la norma. Mirar hacia abajo y seguir llevando el peso de la historia para conservar la vida.

Cuando me dice alguien (los hay, los hay) que con Franco vivían bien, que podían medrar, que había seguridad y no tuvieron miedo, sé perfectamente a que bando pertenece y el sesgo ideológico que tiene. El de los opresores, sin ninguna duda. Por eso quieren que callemos, que dejemos de revolver la historia, de recordara a nuestra gente tirada en cunetas. Quieren que olvidemos porque les conviene. Quieren que olvidemos porque saben que ellos estuvieron entre los opresores. Incluso alguno tuvo antepasado entre los asesinados, entre los crucificados por esa terrible dictadura…pero traicionaron su memoria en aras de un bienestar que se asienta sobre un montón de muertos. Sobre parte de un pueblo que vivió entre el terror y el silencio.

Los muertos no pueden hablar, pero ¿saben una cosa? para eso está la historia, para dar voz a los que no pueden hablar. La historia habla, la historia grita y aunque proclamen leyes vergonzosas que quieran callarnos, no lo van a lograr, porque si nosotras callamos, las piedras gritarán.

Aquí les dejo otro de nuestros podcast que les cuenta cómo esa perversa familia esquilmó al país mientras asesinaban al amanecer a las personas que luchaban y se les enfrentaban. Les contamos que labraron su fortuna con la sangre, el sudor y las lágrimas de los/as españolas. Y no nos van a callar.

María Toca Cañedo

