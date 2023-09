HASTA DÓNDE LA COOFICIALIDAD

Me gusta

Creo, sinceramente que sólo el conocimiento y la cultura pueden llevarnos a la aceptación de la pluralidad cultural y al amor a la misma. No conozco mejor antídoto para resolver el problema de los nacionalismos excluyentes en España.

Ahora que se habla de la necesidad del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso , yo me planteo la necesidad de que en el currículum escolar se introdujera de manera optativa en los territorios no bilingües, pero también bilingües, el estudio de las lenguas cooficiales. Es decir, que una adolescente andaluza o extremeña pueda estudiar euskera, gallego o catalán en su centro.

Llegado a este punto, me pregunto si amar a España no es amar su cultura, por lo tanto, su pluralidad lingüística.

Sobre JuanJ Jurado 74 artículos

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.