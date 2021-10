Esta mañana me desperté con una pesadilla, con un pensamiento vertiginoso, que se acrecentó cuando tomé conciencia de mi consciencia. «Nos quieren incomunicados«. Esta es la voz que se me repetía con un eco machacón alimentado por el estado de vigilia en que me encontraba.

Lo significativo del hecho fue que después de una década de estar adosados, después de mantener una relación educada y respetuosa -distante, al fin y al cabo- que nunca pasó del «buenos días...», «si te molesta el coche, me lo dices» o «cómo han crecido tus hijos»… Después de tanto y tan poco, anoche tuvimos una conversación de media hora, una conversación que, sin saber muy bien cómo o por qué, me hizo descubrir que estamos mucho más cercanos de lo que yo, al menos, podía esperar, que el ligero muro de ladrillo se diluyó, cuando las ideas que materializaban nuestras preocupaciones sobre los derroteros por los que caminamos o por los que nos llevan comenzaron a entrelazarse, a complementarse, a matizarse…

La despedida me dejó un regusto agridulce. Por una parte, me sentía bien por haber tenido la oportunidad de compartir con tranquilidad ese rato de comunicación, creo que sincera: la edad de jubilación, el trabajo desde casa que él desarrolla desde la aparición del Covid, algunos miedos compartidos sobre el mañana, la necesidad de una visión crítica de lo que nos está ocurriendo…

Por otra, me dolía que hubiéramos necesitado una década para que eso ocurriera, porque ese dolor con sabor a derrota, escondía una pregunta de vértigo: cuántos «vecinos» me ha hurtado o he transigido que me hurte este sistema que ha sustituido en «nuestros morros» lo colectivo por lo individual, lo competitivo por lo colaborativo, la soledad por la compañía, la comunicación por la incomunicación.