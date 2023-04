Llevaba más de medio siglo sin ver a Joe Dedosligeros . Ayer se me acercó en el bar y se sentó a la mesa. Traía una botella de whishy, dos vasos y un morral de experiencias. Me hizo la misma pregunta que cincuenta y cinco años atrás: “¿Va usted de paso, forastero?”. Aquel día no supe responderle. Ayer sí: “Todos vamos de paso, amigo, y todo el mundo es forastero frente a un espejo”. Asintió pensativo. Bebimos.

Aseguró que los sioux tenían derecho a llevar plumas de colores y los federales a llevar sombrero, que cada uno se ponía en la cabeza lo que le daba la gana y que sobre ese particular no admitía discusiones. Lo dijo en tono amenazante, como si yo tuviera intención de rebatirle el argumento. Nada más lejos.

Joe Dedosligeros dijo haber aprendido mucho más desde el día de la foto y estuvo hablando hasta que el barman nos invitó a salir. Iba camino de la frontera, hacia el río Bravo. Alguna deuda tendría pendiente. El caballo negro levantaba un polvo dorado. Me alegró verlo después de tanto tiempo. Por momentos me evocó a Pepito Illanes e incluso a mí mismo, pero el whisky embota los sentidos y no recuerdo todo lo que dijo o no quiero recordarlo.