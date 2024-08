LA CONDESA SANGRIENTA

Me gusta

– ¿Dígame? Sí, todo salió a pedir de boca, mi hija no volverá a hacer tonterías. Lo único, podían haberla recogido mientras caía al suelo, se ha dado un buen golpe en la cabeza y la hemos tenido que llevar al hospital. En cualquier caso, sospecha de un pobre diablo amigo suyo. Les haré el ingreso esta misma tarde.

-Ya no sé si creerte -contestó la chica con los ojos húmedos.

-No es lo que parece, Laura. Soy el mayor y me sentí responsable de todos vosotros. Alguien debía permanecer sobrio, por si os pegaba un mal viaje.

-Ahora entiendo todo, Lucas ¿Lo preparaste todo para meterme miedo, ¿verdad? No, si ya decía yo que estabas demasiado sobrio…-exclamó Laura con una mirada suspicaz. –

-Hija, no te inquietes, ya estás a salvo. Tu amigo Lucas nos lo ha contado todo.

Cuando Paula recuperó la consciencia entre fuertes dolores de cabeza, no acertaba a entender cómo había llegado a aquella habitación de hospital. Allí se encontraban sus amigos Lucas, Silvia y sus padres. Su madre le cogía de la mano y trataba de tranquilizarla.

Volvieron corriendo a toda prisa junto al resto y con voz temblorosa, pidió otro vaso lleno de absenta, que se bebió de un trago. Lucas seguía impertérrito y el resto de chavales, bebían y reían su ocurrencia como si no pasara nada. La absenta había hecho mella en ellos. Lucas propuso que salieran de expedición una vez más. Paula, que había templado los nervios con otra media botella de absenta, le siguió tambaleándose y subieron por la escalera de caracol hasta el rellano del tercer piso. Atraídos por la tenue luz de una candela, llegaron a otra habitación; se asomaron sigilosamente por la puerta entreabierta y vieron una cama a medio abrir con un dosel de estilo gótico y un camisón de encaje negro extendido sobre las sábanas rojas de tul. A los pies del lecho, se proyectaba la sombra de una figura femenina, que llevaba un extraño tupé y un vestido de enormes cuellos en pico. A Paula le pareció oír una tremenda risotada de una voz femenina, que le heló la sangre… Una vez más recuperó la cordura y se abalanzó escaleras abajo con el corazón que se le salía por la boca. Ni siquiera paró en el segundo piso y se dirigió atropelladamente hasta la puerta de la calle. Entonces tiró ansiosamente del pomo hacia sí y comprobó que se hallaba completamente bloqueada. Su agitación iba creciendo más y más, cuándo notó que una mano fría y agarrotada, le apretaba asfixiando su garganta por completo. Forcejeó e intentó zafarse de aquellos brazos que la apretaban cada vez más fuerte, hasta que perdió el conocimiento.

–Vamos chicos, no me seáis gallinas. ¿Lucas, te vienes conmigo a explorar la casa?

-¿Esa no era la despiadada mujer que degolló a 600 doncellas?

-Escuchad amigos, no os vais a creer a quién pertenecía esta mansión. ¡Su antigua propietaria era la condesa sangrienta!

Por fin llegó la ansiada noche y los 5 miembros de la Tribu, se encaminaron a la casa, pertrechados de un completo equipamiento de alcoholes y bebidas espirituosas, velas de colores y un par de linternas. Los chicos eran cautelosos y penetraron en la casa completamente a oscuras, para no levantar sospechas en los escasos viandantes que todavía transitaban por aquel inhóspito lugar. Lucas forzó la vieja cerradura con una pequeña navaja y entraron sin dificultad. El silencio que reinaba en el interior les produjo algo de inquietud. Encendieron las linternas y el hall se hallaba completamente vacío y desolado. Llamaba la atención el suelo ajedrezado y una enorme chimenea con una repisa en hierro forjado, flanqueada por dos horripilantes cabezas de serpientes.

Paula era una chica mala de familia bien, que se había hecho millonaria con los negocios de importación de coches, tras la caída del Telón de Acero. La muchacha era rebelde por naturaleza y le gustaba transgredir las normas. Durante la semana iba a un estricto colegio de monjas y cuando llegaba el fin de semana buscaba su válvula de escape. A sus padres les traía de cabeza la situación, ya que era una chica inteligente y con buenas notas, pero vivía de “rentas” y sus calificaciones estaban comenzando a empeorar. Con sus amigos de la Tribu, había coqueteado con las drogas blandas y el alcohol a raudales, pero Paula era esclava de sus impulsos adolescentes y buscaba estímulos y nuevas sensaciones. Camino de las aulas se encontró con Lucas, el chico malote de la Tribu y juntos fueron planeando cuidadosamente la velada salvaje en la mansión. Lucas iba a la misma clase que Paula y era el líder carismático al que todas las chicas deseaban, mal estudiante y repetidor, pero con una labia y un atractivo físico de chico mayor que las derretía a todas, incluida a Paula. “Esa noche no dejaré pasar la ocasión de quedarme a solas con él.”

Sobre Casilda Escalante 4 artículos

Diplomada en Turismo por la Escuela de Turismo Altamira y Licenciada en Antropología social y cultural por la UNED. También he cursado un Máster online en Crítica y Comunicación cultural por la Universidad de Alcalá de Henares. Aunque me dedico profesionalmente al sector turístico, mi verdadera pasión es escribir sobre el arte, la etnografía y cultura de Cantabria. Actualmente colaboro de forma periódica con el diario de noticias online www.relinchu.com y me han publicado un relato "Cuando el río sueña" en el libro sobre el "Río Ebro" del III Concurso de Microrrelatos Vallucos 2020. También cuento con un blog https://artesingularcantabria.blog,