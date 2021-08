LA VIEJA ESTRATEGIA, LA NUEVA MENTIRA

Me gusta

Estado es una cosa, Gobierno, otra. No las confundan. Yo, por mi parte, soy republicano y siempre apoyaré gobiernos que desarrollen políticas donde se prioriza el bien común, empezando por el bien del planeta.

En este sentido, la vieja diatriba sobre si el PSOE es de izquierdas o no y si es republicano o no, se resuelve por caminos diferentes. El PSOE es un partido Monárquico , en cuanto que prefiere y defiende esta forma de Estado . Entiende que el déficit democrático que supone la Monarquía se compensa con la supuesta “estabilidad” que ésta provoca (toda una argucia que esconde otros intereses económicos).

La segunda pregunta sería ¿se puede ser republicano de derechas? o ¿ hay que ser de izquierdas para ser republicano? La contestación a la primera es SÍ. La respuesta a la segunda es NO.

Amigas y amigos, soy republicano. Vaya, diréis algunas de las personas que entráis en mis escritos con cierta regularidad, esto no es ninguna sorpresa. Desde luego, pero me gustaría al hilo de esta antinoticia, de esta obviedad informativa, aclarar algunas cuestiones que parecen que se oscurecen con alevosía y nocturnidad.

JuanJ Jurado

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.