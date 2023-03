Anteayer, durante todo el día, tuve la sensación de que alguien me estaba robando, una sensación que se me convertía primero en desasosiego y luego en indefensión, en una desnudez molesta que me dejaba aterido. No, no eran las bajas temperaturas. Me bastó una imagen, una escena, unos segundos de exposición de la misma para descubrir que esa sensación no era un antojo, que esa sensación para mi desgracia era real, tanto como la realidad que estaba viendo.