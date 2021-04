LAGARTO, LAGARTO (nunca segundas partes fueron buenas)

Me gusta

Este país debe cerrar de una vez por todas su débito con la Historia , porque, si no, estamos condenados a repetirla. Las misivas con balas del ejército, la falta de contundencia a la hora de condenarlas en buena parte de la derecha (Ayuso) pueden ser premonitorias de algo que no se debería repetir.

No nos extrañemos, pues, de que Vox vocifere sin miedo su podredumbre ideológica y lo haga, como la señora Monasterio ayer, con la sonrisa del falangista en la boca, esa sonrisa que precedía al tiro en la nuca.

Los políticos que gobernaron la primera etapa democrática no tuvieron miedo a la, si lo hubieran tenido realmente, hubieran actuado de una forma más quirúrgica, como lo hizo Alemania. El miedo fundamental que se debe tener a una dictadura es el de que se repita, y ese miedo, aderezado con educación y conocimiento histórico no se da con suficiencia en la sociedad española.

Recordemos que, hasta hace muy poco, la Fundación Franco no sólo era legal, sino que se le suministraban fondos públicos.

Pues de aquellos barros, estos lodos. Una gran parte de la población española no conoce lade su país, ni la lejana, ni, lo que es más grave, la cercana. La escuela no ha sabido reconducir esa malformación, ni las instituciones democráticas propiciarla. Creo que uno de los grandes débitos que dontiene y tendrá con la historia de este país fue su pusilanimidad, sus “paños calientes” con los herederos directos del fascismo: buena parte de la cúpula militar y policial, de lay de la cúpula de lacamparon -y lo siguen haciendo- por sus respetos, extendiendo todavía entre la población “las bondades de la dictadura franquista” y su escala de valores.

La República cometió errores, claro que sí, pero ninguno que justificara el golpe de estado y, por su puesto, la posterior guerra y las cuatro décadas de sangrienta dictadura. Imagínense ustedes que como respuesta a la crisis del 2008 , con unas Instituciones públicas -desde el Rey hasta el Consejo del Poder Judicial – atacadas de corrupción, la respuesta hubiera sido, en vez de un movimiento ciudadano creativo, crítico y pacífico como el 15M , otra asonada militar. No hubiera sido justificable ¿verdad?

La transición española, desde mi punto de vista, tuvo menos virtudes de las que se le adjudicaron y algunos defectos que, todavía hoy, no se le reconocen o cuesta trabajo hacerlo. Durante mucho tiempo, décadas ya de democracia,muchas personas -docentes incluidos- han entendido la “reconciliación nacional” como un tratamiento equidistante entre los verdugos y sus víctimas. De forma implícita y, en algunos casos, explícita se ha dejado anidar la idea de que lafue producto de un cúmulo de errores de los dos bandos, es decir, el de los golpistas y el de los demócratas.

Bien, ahora me hago las siguientes preguntas:

A los pocos días del visionado del referido documental, el director del Centro educativo, donde he ejercido mi labor durante cuarenta años, me comentó la enérgica queja de los padres de dos alumnas, ambos oficiales de la Guardia Civil, por la proyección. La frase que ya nunca olvidaré que estos señores expusieron fue: “hay un profesor que les está cambiando la Historia a nuestras hijas”.

En cualquier caso, pude comprobar de primera mano que entre el alumnado habitaba una idea no escrita de que las figuras de Franco y Hitler en ningún caso eran equiparables, como si la dictadura franquista hubiera sido una simple reprimenda dulce, paternal y cariñosa en una época díscola de nuestra historia.

He de decir que mi formación universitaria estuvo muy influenciada por el materialismo histórico – Marta Harnecker -, lo que implica que, en el acercamiento a un texto literario, el conocimiento del contexto donde se escribe dicho texto sea una premisa fundamental para su entendimiento y comprensión.

