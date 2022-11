L’Alternativa 2022: Palmarés

Geographies of Solitude, de Jacquelyn Mills, gran triunfadora de l’Alternativa 2022, con los premios al Largometraje Internacional y Quijote. Barcelona, 25 de noviembre de 2022. – El Festival de Cinema Independent de Barcelona, l’Alternativa, ha anunciado hoy el palmarés de su 29a. edición en el transcurso de una fiesta de entrega en el Hall del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), pantalla central del festival. L’Alternativa continúa con la programación de algunas sesiones especiales en el Cinema Maldà y el ciclo Ellas FIlman en la Filmoteca de Catalunya durante este fin de semana. La programación online sigue en Filmin hasta el 4 de diciembre. El Premio Largometraje Internacional de l’Alternativa Oficiales, ha sido otorgado a Geographies of Solitude, de Jacquelyn Mills, “por la sutileza poética y la potencia estética en un retrato precioso y sorprendente». El Jurado, formado por Iván Guarnizo, Margot Mecca y Paco Poch, ha decidido conceder dos menciones especiales: una, a Une vie comme un autre, de Faustine Cros, y otra a Saint Omer de Alice Diop. El Jurado del Premio Cortometraje Internacional, formado por Anna Giralt Gris, Angelica Tognetti y Antoni Pinent, ha concedido el premio ex aequo a Nazarbazi, de Maryam Tafakory, “por construir una mirada al pasado de Irán con un filtro crítico, íntimo y poético, a través del legado cinematográfico, y por una excelencia en el tratamiento sonoro”. Y a Urban solutions, de Minze Tummenscheit y Luciana Mazeto “por la ambigüedad de la narrativa que plantea sobre el sometimiento al poder capitalista desde una mirada humanista, propositiva, con toques de humor, y subversiva.” El Jurado también ha concedido una mención especial a To pick flower, de Shireen Seno. Ana Aitana Fernández, Marla Jacarilla y Toni Junyent, integrantes del Jurado del Premio Film Nacional de l’Alternativa Oficiales, ha acordado por unanimidad conceder el premio ex aequo a Descartes, de Concha Barquero y Alejandro Alvarado, y a La visita y un jardín secreto, de Irene M. Borrego. «Por su capacidad para cuestionar el relato de la democracia de la España contemporánea, y reflexionar sobre los efectos y pervivencia de la censura. Ambas películas suponen un ejercicio de vindicación del cine como espacio de resistencia delante del silencio institucional que revelan la cicatriz de las violencias ejercidas tanto en la esfera pública (político-judicial) sobre la historia oscura de la Guerra Civil y la postguerra en el caso de Descartes, como en la intimidad familiar sobre la figura olvidad del artista Isabel Santaló a La visita y un jardín secreto. El Jurado también ha concedido una mención especial A los libros y a las mujeres canto, de María Elorza. El Premio Don Quijote de Largometraje Internacional ha sido concedido a Geographies of Solitude, de Jacqueline Mills, porque “este encuentro entre una cineasta curiosa y diligente y una ecologista entregada e intransigente es una revelación cinematográfica transformadora para jóvenes y adultos.” El Jurado, formado por Tiziana Spadaro, Martha Otte y Francisco Javier Fernández, ha otorgado una mención especial a Une vie comme un autre, de Faustine Cros. Y el premio DOCMA de Largometraje de l’Alternativa Oficiales ha sido para A los libros y a las mujeres canto, de María Elorza, “por dar forma cinematográfica a una intuición formal poderosa que combina labora artesana, pasión, autenticidad, y sobre todo, amor a las mujeres, los libros y los lectores». Mariona Guiu, Macià Florit Campins y Ruth Somalo, Jurado del premio DOCMA, han decidido otorgar una mención especial a Luminum, de Maximiliano Schonfeld. PALMARÉS OFICIALES PREMIO LARGOMETRAJE INTERNACIONAL DE L’ALTERNATIVA OFICIALES

