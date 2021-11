Las noticias de Javi Viadero

Se comenta que el ministerio de igualdad, sobra. Un ministerio, tropecientas iglesias, la monarquía duplicada… no, si por sobrar cosas…

PaCa again «quieren derogar la ley de seguridad ciudadana, que protege a la policía nacional y la guardia civil«. Ah, así que era eso. Bueno, ciudadanos son ¿no?

El gobierno abre la puerta a juzgar los crímenes franquistas. Cuando abres una puerta se cierra una ventana y no se te caen los detenidos por ella.

Deliveroo se marcha de España por no poder esclavizar riders colaborativos. Si es que, sin esclavos, ya me dirás tú cómo se saca una empresa moderna adelante.

PaCa bonus track: «el agricultor es el que se levanta a las cinco de la mañana a ordeñar«. Cuando los libros de Teo son alta literatura y no se entienden bien, pasan estas cosas.

Una web holandesa ofrece un kit para contraer el coronavirus y así librarse de la vacuna. Lo que no dice es que mutación venden o si tienen carta. Emprendimiento Darwin .

El preparau y su bicho palo cogen un autobús con Carapolla. Uno gratuito, eh, para no hacernos gasto a lo tonto. El bicho palo, así todo, saca billete. Lo que tiene ser plebeya, que no se acaba de hacer a tener cosas gratis.

Empresarios del campo planean unirse a los del transporte en la huelga esa rara que hacen. Mientras no nos unamos los hosteleros y los del fútbol, de tranquis, que el país seguirá funcionando o algo así.

CAT perpetra un libro y en el PP la acusan de desprender odio y la llama personaje. Estos del PP , joer, que los personajes son los que salen en los libros, hombre. No están acostumbraus, claro.

Por otra parte, si no era por desprender odio ¿por que la dieron cancha? si es lo que mejor se le da.

Un diario alemán dice que la justicia española no es tan estricta cuando juzga a la derecha. Toma ya periodismo de investijación.

Buenos días.

(Ayer me nombraron a Bunbury y no me saco esto de la cabeza)

(Os jodéis y la escucháis, no me voy a comer esta mierda yo solo)