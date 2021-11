MI LISTA DE LA COMPRA

Ese momento de plenitud en el que escribo y me gusta lo que va apareciendo

La primera vez que bailé algo romántico. en aquella discoteca de la gran bola plateada que giraba en el techo. El lugar, el momento y la emoción son nítidos en mi mente, pero al chico que bailaba conmigo no lo recuerdo en absoluto.

Cuando de niña entraba en el despacho de mi padre, si pedir permiso, y nos sentábamos en las butacas rojas, él siempre dispuesto a escuchar todo lo que yo quería explicarle. (Pero un día, en la comida, pregunté «¿Qué es estar enamorada?» y me respondieron a barullo «Lo sabrás cuando seas mayor«).

El resplandeciente túnel de luz blanca que se abrió ante mí cuando me ahogaba en un lago del Pirineo, y pensé «ya está». Desde entonces ya no le tengo miedo a la muerte.

Cuando, tras una gravísima enfermedad en el embarazo, nació mi tercer hijo, sano, con 4,800 kg, y venían a verlo todos los médicos de los alrededores, porque no se lo creían.

El mediodía, hace más de cuarenta años, en el que mi pareja me explicó que debíamos concedernos un tiempo, pero que no pasaba nada. Y ya no volvió nunca.