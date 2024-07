“Tan sólo le costé en toda mi vida quinientas pesetas, que me dieron una vez en concepto de gastos, o algo parecido”.

Lilí Álvarez.

No puedo imaginar si esta mujer hubiera nacido hombre, la cantidad de premios, estadios y centros deportivos que llevarían su nombre. En cambio, la que al nacer recibía los nombres de Elia Maria González-Álvarez y Lopez-Chicheri, conocida como Lili Álvarez, pasa desapercibida, como ha ocurrido tantas veces en la historia.

Virginia López-Chicheri, marchó a Suiza ante el fracaso matrimonial con el marqués de Sotelo, con el que tuvo un hijo que murió al nacer. Virginia tenía una salud quebradiza por lo que al conocer a Emilio González-Álvarez y contraer matrimonio con él, variaban de ciudad huyendo de los rigores climáticos que la afectaban. Esa fue la causa de que Lili naciera en el hotel Flora de Roma, en donde residían los padres, el nueve de mayo de 1905.

La familia de Lili era rica, el padre amaba los deportes y la madre el arte y la cultura, por lo que ambos impulsaron en la hija en ambas cosas. Fue bautizada en San Juan de Letrán, pasando la familia largas temporadas residiendo en Suiza ya que su clima favorecía la salud materna. No fue a colegios, educándose en casa con institutrices que cultivaron su mente con amplia cultura. Pronto, la pequeña, desarrolló un talento innato impulsado por el padre, por cualquier deporte.

A los cuatro años ya es una gran patinadora sobre hielo. Juega al billar, teniendo que ponerle una silla para que llegue a la mesa…El esquí alpino le apasiona, pero es el patinaje donde consigue sus primeros triunfos en Saint Moritz. Tiene solo 12 años, cuando supera a la campeona francesa Melle Joly. Repetiría triunfo en 1921 obteniendo la Medalla de Oro Internacional de patinaje. Juega su primer torneo de tenis que el campeonato de Ginebra, en 1919, con 14 años.

Descubre el automovilismo que también la apasiona. Parece que no existe un deporte en el que no pueda destacar, pues a Lili además de disfrutar le gusta competir y por supuesto ganar, tal es así que con diecinueve años (1924) gana el Campeonato de Cataluña de automovilismo. Es la única mujer compitiendo contra versados pilotos.

Su pasión es el patinaje, mientras entrena para competir en los Juegos de Invierno de Chamonix se lesiona una rodilla quedando imposibilitada para este deporte. Ha practicado el tenis sin demasiado empeño, cosa que al sufrir la lesión, decide remediar hasta convertirse en una campeona del mismo.

Lilí Álvarez es una mujer cultivada, que habla inglés, francés, alemán, italiano, además del español. Al finalizar la guerra civil decide volver a España, donde se encuentra con una sociedad muy patriarcalizada. Previamente, en 1934 se ha casado con el conde Valdene, matrimonio que solo dura cinco años, y tal como le pasara a su madre, pierde el hijo que esperaba en 1938.

No deja de practicar deporte en ningún momento, compitiendo también en esquí, hasta que un problema con la federación la apartó de la competición. Compitiendo en Candanchú, en 1941, acusó al jurado de machismo porque entonces las mujeres tenían que esperar a que compitiesen los hombres. Su protesta fue considerada como «ofensa a España» y decidieron expulsarla.Al año siguiente decidieron readmitirla en la competición pero ella, ofendida, se negó a seguir dentro de un sistema tan machista.

Su extraordinario palmarés es el siguiente:

El primer torneo que ganó fue el campeonato de Ginebra en 1919 con 14 años. Ganó dos veces el Campeonato de España de Tenis, en 19298​ y en 1940, y dos más en dobles (1941 y 1942). 9​

En los Juegos Olímpicos de París de 1924, participó en dobles femenino junto a Rosa Torras, siendo las dos primeras mujeres deportistas en unos Juegos Olímpicos de verano. Y con José Miguel Fernández Liencres jugó en dobles mixto, llegando hasta cuartos de final. Tuvo una brillante actuación en los torneos franceses de tierra, Montecarlo, Cannes, Niza,8​10​ Menton o Le Tonquet (París),11​ durante los años 20 y principios de los 30. En Inglaterra conquistó en 1926 el torneo de Beckenham,12​ derrotando en la final a la octocampeona del Abierto de Estados Unidos, Molla Mallory. Triunfo que le dio proyección internacional.

Llegó a tres finales consecutivas del torneo de Wimbledon: en la de 1926, forzó un tercer set ante la británica McKane Godfree y las de 1927 y 1928 cayó ante la estadounidense Helen Wills . La prensa británica la apodó “The Señorita”.

Luego, ganó Roland Garros femenino 1929, en dobles femenino con la la neerlandesa Kornelia Bouman. Dos años antes, perdería el título de dobles mixto formando dúo con Bill Tilden. Alcanzó tres semifinales individuales en en ese torneo (1930, 1931 y 1936). 5

​

En 1930, ganó el torneo de Roma, campeonato considerado como el tercero más importante de Europa; ninguna española logró alzar la copa de campeona hasta que lo hizo Conchita Martínez en 1993. En invierno viaja a Sudamérica donde gana los torneos de Río de Janeiro13​ y Buenos Aires.14​ Tras una recaída en su rendimiento que la lleva a retirarse en 1932, vuelve a reaparecer en 1937.

Álvarez ganó 40 torneos individuales, 19 en dobles y 21 en mixtos; venció además a las mejores jugadoras de su época como Suzanne Lenglen, Molla Mallory, Cilly Aussem, Helene Contostavlos, Simonne Mathieu o Lucia Valerio, y el diario Daily Mail londinense consideró a Lilí Álvarez una de las diez mejores jugadoras de tenis desde 1926 hasta 1931.

Amante de las artes y mujer cultivada, conoció, entre otros a políticos como Winston Churchill, a escritores como George Bernard Shaw, ya en España, ,su círculo incluirá a intelectuales como Eugenio d’Ors, Ignacio Zuloaga, José Luis Aranguren, José María Cossio.

Colaboró con la Sección Femenina y con Falange en el desarrollo del deporte femenino pero sin mayor constancia política hacia una España que la cansaba por la supeditación al hombre que tenían las mujeres de entonces. Activa en el movimiento feminista, fundó junto con otras intelectuales de la época, como María Laffitte y Pérez del Pulgar, Consuelo de la Gándara, Elena Catena López, María Salas Larrazábal, Pura Salas Larrazábal, Concepción Borreguero Sierra, María Jiménez de Obispo el Valle) el Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer (SESM) con el objetivo de ser un espacio de reflexión, diálogo e investigación sobre las mujeres en España. Perteneció a él hasta su desaparición en 1986.,

Tuvo participación en política, siendo una de las fundadoras de Izquierda Democracia Cristina. En 1968, marchó invitada a Teherán con el ministerio de Asuntos Exteriores para hablar de la discriminación de la mujer (pensamos que no estaba España entonces capacitada para dar lecciones…)

No obstante lo conseguido, lamentaba no ser considerada lo que sus triunfos merecían, y lamentó en una entrevista con estas palabras: “No represento nada para el deporte español, se me ignora totalmente. Soy un cero a la izquierda”, retrató. “Llegar a tu país y ver que no cuentas para nada en todo el movimiento deportivo, después de saber tu trayectoria, duele mucho, esa es la verdad. No sé. Yo creo que debería ser algo así como la anciana del deporte femenino, pienso que posiblemente pudiera haber ayudado bastante a las generaciones de deportistas más jóvenes y… no soy nadie”

Lilí Álvarez, conocida en Winbledon como The Señorita, que había conseguido todo en cualquiera de los deportes que practicó, abrió las puertas a la mujer en los deportes demostrando de largo su capacidad para obtener triunfos sonados.

Durante años colaboró con la prensa, incluso escribió varios libros. Sus temas favoritos eran el deporte y la espiritualidad.

Vivió en soledad hasta su muerte acaecida después de caminar por el Alzheimer en Madrid el ocho de julio de 1998.

Los honores y reconocimientos que se le negaron en vida, se intentaron compensar con la concesión de la Medalla de Oro al Mérito Deportivo, a título póstuma, en 2007.

Como decía al principio, imaginen ese palmarés conseguido por un hombre…

María Toca Cañedo©

https://www.rtve.es/play/videos/archivo-tve/padres-nuestros-padres-lili-alvarez/16004432/

Me gusta esto: Me gusta Cargando...