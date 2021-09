Desde el aula del colegio San Agustín, sito entonces en la calle Alcázar de Toledo, a través de sus ventanas al exterior, la lluvia, no muy fuerte pero constante daba al aula una tristeza solo propia de las ciudades donde no es raro que llueva doscientos días al año.

Contagiado por el húmedo ambiente, al Padre Pedro, no se le ocurrió otra cosa más novedosa que proponernos escribir una redacción sobre la lluvia. A mí me pareció una idea horrible, pero aprovechando la jovialidad del sacerdote, de los más jóvenes, o quizá el más joven de todo el profesorado, tomé la decisión de escribir algo jocoso, un poemilla, si pudiera denominarse así, sobre la lluvia:

Pero esta vez no tuve la mirada jovial y transgresora del Padre Pedro, sino que la lectura por los militares de la Dictadura, valga el pareado, ya tambaleante en 1973, determinaron que aquello no solo no tenía gracia, si no que hasta juzgaron pensamientos diferentes a los suyos: “el Auditor llega a idéntico pronunciamiento en cuanto la intencionalidad injuriosa del condenado, que no solo se desprende del poema (“Predicción Mágica”), objeto concreto de este procedimiento sino de toda su obra literaria, cuajada de reticencias, frases o palabras de doble sentido, y al socaire de la metáfora, permiten conocer el verdadero pensamiento de su autor, que en definitiva es el verter conceptos que suponen descrédito o menosprecio de las Instituciones Armadas(a las que por cierto serví con lealtad en sendos barcos de la Armada Española durante año y medio).