Lo de los tontos es una obra de Diego Baselga para ir a ver tres días al Teatro del Barrio

El Teatro del Barrio acoge Lo de los tontos, una obra escrita y dirigida por Diego Baselga. Una obra de teatro es una cosa que hacen las personas a las que les gusta que les miren. Se llaman actores y, en este caso, son Paula Mira y Mateo Baselga. Y el público son unas personas a las que les gusta mirar a otras hacer cosas. Es muy sencillo y cualquiera puede hacerlo en esta pieza, cuyas funciones serán el 17, 18 y 19 de mayo.

Carlitos y Susanita son los más protagonistas. Carlitos es un tipo normal. Es normal porque, en general, hace caso a la norma. Es un hombre, en principio, pues nunca se lo ha preguntado. Susanita es la presidenta de España, la directora de Google, Cocacola, Tesla y Wikipedia, inventó el palito del chupachups, tiene doce ONG y ha estado en Mercurio, Venus, la Luna y Marte. Y su color favorito es el amarillo.

El mecanismo de esta obra, de la compañía TAV (Tontos Al Vuelo), es muy sencillo. Una vez haya entrado la gente a la sala oscura y se haya sentado, los actores les entretendrán un rato y, al terminar, hay que aplaudir unos 25 minutos.

Es importante que, durante el transcurso de la representación, haya muchas risas y muchas veces en alto. Hay que reírse para que los actores se sientan bien consigo mismos. Cuando esta obra se estrenó en el ciclo [abril imaginario] el pasado año, la gente no se reía, así que ahora es obligatorio reírse.

Si alguien no entiende algo o tiene cualquier duda, por favor, que no moleste y finja que lo ha entendido todo, como hacemos los demás. Y esto sería todo.

Hola, esto es una sinopsis de una obra de teatro que se llama Lo de los tontos. Nos han pedido que escribamos esta sinopsis para que la gente que quiera venir a ver esta obra de teatro pueda saber más o menos de qué va antes de venir y así no tirar su dinero, porque imagínate que vas al teatro sin saber nada de la obra y te aburres o no entiendes nada o justo ese día no te apetece ver eso, sería terrible, por eso las compañías de teatro dicen “oye, venga, que te explico un poco de qué va esto y así tú decides si te apetece o no venir a ver esta obra de teatro”, y eso estamos haciendo nosotros ahora mismo, esperamos haber aclarado tus dudas acerca de esta sinopsis y que te guste y vengas a darnos tu dinero a cambio de entretenerte, adiós.

Los tontos somos :

Inventor y persona que dice cosas al elenco: Diego Baselga

Personas a las que les gusta que les miren y aplaudan: Paula Mira y Mateo Baselga

Dire de produ y producción ejecutiva: TAV (Tontos Al Vuelo)

Lo de las cosas que hay en el escenario y las lucecitas del techo: Diego Baselga

Lo de la ropa: Paula Mira y Mateo Baselga

Les ayudaron al principio del proyecto: [los números imaginarios]

Fotos con una buena cámara: Chris Aguado Langner

La que envía este papel a los medios de comunicación: Amanda H C – Proyecto Duas

