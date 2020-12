Los periodistas y yo.

Era una ilusión. Me parecía el oficio más audaz. El más atractivo. Si yo leía prensa, entonces…, pues eso: podía ser periodista.

Ser alguna de esas cosas me parecía el colmo de la intrepidez y de la determinación.

En fin, sedentario que he sido siempre.

Ahora, muchos años después, he leído dos volúmenes nuevos sobre la profesión a la que, de jovencito, aspiraba.

No es la primera vez que me explayo sobre dicho oficio.

Estos dos últimos volúmenes los he disfrutado, admirando la investigación, la imaginación y el buen hacer de sus autores.

Me refiero a Jordi Gracia y Jordi Amat. Son dos filólogos que dominan el género biográfico.

Para mí, son dos libros encadenados, cuya lectura me quita el hipo. Hay páginas sublimes y terroríficas.

Me refiero a Javier Pradera.

Me refiero a Alfons Quintà .

El primero de los libros, titulado ‘ Javier Pradera o el poder de la izquierda’ (2019) lo he releído ahora. De Gracia siempre espero lo mejor.

El otro, ‘ El hijo del cochero ’ (2020), de Amat , es novedad y lo he disfrutado estos últimos días. Frenéticamente.

Con las lecturas y relecturas me olvido de ese ser nimio que soy para adentrarme en vidas ajenas.

Las de Pradera y Quintà son vidas agitadas, sí, y a la vez de mucha tristeza y dolor. No hay paralelismos… Pradera fue grande; Quintà fue rencoroso.

No voy a revelar lo que hay de frustración y daño en las vidas de ambos.

No son de la misma naturaleza; tampoco su proyección es equiparable.

En ambos casos, felicito a los autores. Me he visto a las tantas de la madrugada leyendo. Y sólo un desfallecimiento me ha hecho parar.